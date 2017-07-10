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Сочная и яркая вишня: почему она так полезна для нашего здоровья

DELFI Woman
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Ягода, богатая витаминами и минералами
Сочная и яркая вишня: почему она так полезна для нашего здоровья
Foto: Shutterstock

На рынках и в магазинах вишня уже доступна по разумной цене, а это значит, что теперь можно не ограничивать себя в этой вкуснейшей ягоде. Вместе с Delfi Viņa мы рассказываем, чем же вишня так хороша.

Вишня — великолепный источник ценных витаминов и минералов, необходимых для поддержания важных функций организма. Например, вишня помогает спортсменам избавиться от боли в мышцах и возобновить силы. Вишня играет важную роль в нормализации сна. Кроме того, вишню любят не только сладкоежки — ее можно смело добавлять в салаты и соусы к мясу. Предлагаем ближе познакомиться с нашей сегодняшней "героиней".

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Ягода, богатая витаминами и минералами

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DELFI Woman

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