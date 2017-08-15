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Звездные секреты: как актриса и молодая мама Джессика Бил поддерживает себя в форме

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Звездные секреты: как актриса и молодая мама Джессика Бил поддерживает себя в форме
Foto: EPA/LETA

Актриса Джессика Бил всегда выглядит ослепительно: сияющая кожа, густые волосы, тело в тонусе. Woman’s Day рассказывает, в чем же секрет актрисы.

Джессика Бил — американская актриса, модель и владелица ресторана в Калифорнии, жена звездного певца и актера Джастина Тимберлейка, а также мама их полуторагодовалого сына. Несмотря на свою занятость, актриса ухитряется безумно хорошо выглядеть в свои 35 лет. Как ей это удается? Читайте ниже.

Джессика питается местными продуктами

"Не могу дождаться, когда созреют красные апельсины. Предвкушаю коктейли Mimosa!", — пишет Бил.

A post shared by Jessica Biel (@jessicabiel) on Sep 27, 2013 at 9:35am PDT

"У нас есть прекрасный сад и мы постоянно проводим в нем время. Каждые пару дней я собираю шпинат и редис, и получается отличный салат. За что я обожаю Калифорнию, так это за то, что здесь можно садовничать круглый год", — говорит Бил.

Когда актриса не очень занята и обедает дома, за продуктами она также идет в сад: "Если я обедаю дома, я выхожу в сад, собираю зелень и готовлю быстрый салат, например, с киноа. Или же ем готовые овощные бургеры из экомагазина — их легко подогреть на гриле и дополнить орешками".

Сидит на палео-диете и не употребляет глютен

"В честь дня рождения Элвиса Пресли женушка приготовила блинчика с арахисовым маслом, бананами и черникой! #блинчикинавсегда", — пишет в своем Instagram Джастин Тимберлейк.

Семья Тимберлейк-Бил обожает экспериментировать с рецептами без глютена, пшеницы и молочных продуктов.

"Мы часто завтракаем блинчиками по палео-диете с миндальным маслом или маслом из орехов кешью, добавляем местный мед, готовим куриные сосиски, пьем апельсиновый сок и зеленый чай с медом", — рассказывает Джессика.

Ест правильно как дома, так и в ресторанах

"Если мы обедаем дома, то мы готовим рыбу, рис, овощи на гриле. А иногда идем в ресторанчик и едим курицу или что-нибудь поплотнее", — добавляет актриса.

A post shared by Jessica Biel (@jessicabiel) on Sep 24, 2014 at 3:19pm PDT

Но в разгрузочные дни может и схитрить

A post shared by Jessica Biel (@jessicabiel) on Apr 27, 2016 at 4:39pm PDT

Несмотря на свою палео-диету без глютена, Джессика иногда "отдыхает" от строгого режима и рассказывает, как важно сбалансированно питаться:

"Я пытаюсь питаться правильно. Но, конечно, я иногда жульничаю и могу наесться печений или пиццы. Но я чувствую себя гораздо лучше, когда не ем продуктов из пшеничной муки, с глютеном и молочные изделия. Тогда у меня нет проблем с пищеварением, я чувствую себя гораздо лучше и у меня полно энергии".

Приучает к здоровому питанию сына

"С днем матери тебя, мама! Я только сейчас понимаю, что ты для меня сделала. Я поднимаю бокал шампанского за всех мам в мире. Вы же понимаете, что когда я говорю шампанское, я имею в виду газировку, потому что мне утром предстоит еще сесть за руль", — пишет Бил.

Присматривать за малышом весь день — занятие, которое может утомить любую маму, какой бы звездой она ни была. Бил признается, что по утрам она "немного сходит с ума".

"Я питаюсь по-другому, потому что доедаю остатки со вчера. Я как человек-пылесос. Например, сегодня на завтрак были блинчики и сосиски, но для себя я ничего не приготовила. Я спросила сына, поел ли он, и когда он сказал "да", я подчистую вылизала все, что осталось на его тарелке".

Но метод Джессики гораздо полезнее, чем вы думаете. Недавно она призналась, что украдкой добавляет овощи в любимые блюда сына: "Я тайком кладу овощи в запеканки, рагу, супы, смузи… В общем, куда только могу", — смеется актриса.

Втянула в здоровое питание и мужа

Бил рассказывает, что Джастин также придерживается режима здорового питания, и это стало важным правилом в их семье.

"Мы едим здоровую пищу. То есть, мы стараемся так питаться. Но Сайлас — ребенок, и иногда ему не хочется есть полезную брокколи или шпинат, и тогда мы идем на уступки: "Ладно, пусть будут макароны" или "Хорошо, ешь картошку фри".

Объединяет фитнесс со своими хобби

A post shared by Jessica Biel (@jessicabiel) on Jul 11, 2014 at 7:39pm PDT

Бил известна своей деятельностью по защите общественных интересов, и ей удается совместить свою работу и активный образ жизни. Так, в 2010 году она поднялась на гору Килиманджаро в рамках кампании по привлечению внимания к проблеме глобального водяного кризиса.

"Тренируясь к этому походу, мне пришлось много ходить с 15-килограммовым рюкзаком. Я старалась как можно больше времени проводить в горах — высота иногда очень непредсказуемо влияет на самочувствие".

Много занимается йогой

A post shared by Jessica Biel (@jessicabiel) on Sep 17, 2014 at 2:36pm PDT

"Для меня йога означает баланс между серьезным и несерьезным восприятием самой себя", — говорит актриса. "Я поочередно занимаюсь йогой и круговыми тренировками. Круговые тренировки сжигают калории, а йога помогает мне сохранять тело гибким, а мышцы эластичными".

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