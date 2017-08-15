Звездные секреты: как актриса и молодая мама Джессика Бил поддерживает себя в форме

Актриса Джессика Бил всегда выглядит ослепительно: сияющая кожа, густые волосы, тело в тонусе. Woman’s Day рассказывает, в чем же секрет актрисы.
Джессика Бил — американская актриса, модель и владелица ресторана в Калифорнии, жена звездного певца и актера Джастина Тимберлейка, а также мама их полуторагодовалого сына. Несмотря на свою занятость, актриса ухитряется безумно хорошо выглядеть в свои 35 лет. Как ей это удается? Читайте ниже.
Джессика питается местными продуктами
Сидит на палео-диете и не употребляет глютен
Ест правильно как дома, так и в ресторанах
Но в разгрузочные дни может и схитрить
Несмотря на свою палео-диету без глютена, Джессика иногда "отдыхает" от строгого режима и рассказывает, как важно сбалансированно питаться:
"Я пытаюсь питаться правильно. Но, конечно, я иногда жульничаю и могу наесться печений или пиццы. Но я чувствую себя гораздо лучше, когда не ем продуктов из пшеничной муки, с глютеном и молочные изделия. Тогда у меня нет проблем с пищеварением, я чувствую себя гораздо лучше и у меня полно энергии".
Приучает к здоровому питанию сына
"С днем матери тебя, мама! Я только сейчас понимаю, что ты для меня сделала. Я поднимаю бокал шампанского за всех мам в мире. Вы же понимаете, что когда я говорю шампанское, я имею в виду газировку, потому что мне утром предстоит еще сесть за руль", — пишет Бил.
Присматривать за малышом весь день — занятие, которое может утомить любую маму, какой бы звездой она ни была. Бил признается, что по утрам она "немного сходит с ума".
"Я питаюсь по-другому, потому что доедаю остатки со вчера. Я как человек-пылесос. Например, сегодня на завтрак были блинчики и сосиски, но для себя я ничего не приготовила. Я спросила сына, поел ли он, и когда он сказал "да", я подчистую вылизала все, что осталось на его тарелке".
Но метод Джессики гораздо полезнее, чем вы думаете. Недавно она призналась, что украдкой добавляет овощи в любимые блюда сына: "Я тайком кладу овощи в запеканки, рагу, супы, смузи… В общем, куда только могу", — смеется актриса.
Втянула в здоровое питание и мужа
Бил рассказывает, что Джастин также придерживается режима здорового питания, и это стало важным правилом в их семье.
"Мы едим здоровую пищу. То есть, мы стараемся так питаться. Но Сайлас — ребенок, и иногда ему не хочется есть полезную брокколи или шпинат, и тогда мы идем на уступки: "Ладно, пусть будут макароны" или "Хорошо, ешь картошку фри".
Объединяет фитнесс со своими хобби
Бил известна своей деятельностью по защите общественных интересов, и ей удается совместить свою работу и активный образ жизни. Так, в 2010 году она поднялась на гору Килиманджаро в рамках кампании по привлечению внимания к проблеме глобального водяного кризиса.
"Тренируясь к этому походу, мне пришлось много ходить с 15-килограммовым рюкзаком. Я старалась как можно больше времени проводить в горах — высота иногда очень непредсказуемо влияет на самочувствие".
Много занимается йогой
"Для меня йога означает баланс между серьезным и несерьезным восприятием самой себя", — говорит актриса. "Я поочередно занимаюсь йогой и круговыми тренировками. Круговые тренировки сжигают калории, а йога помогает мне сохранять тело гибким, а мышцы эластичными".