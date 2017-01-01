Помимо общеизвестных способов, у каждого ценителя хорошего алкоголя наверняка есть и свои методы борьбы с похмельем. Мы внимательно изучили остроумную инструкцию Уилтона Кроуфорда под названием "Кулинарная книга Похмелья" и выбрали пять рецептов, которые реально работают. И помните, этим утром вам не должно быть стыдно за то, что приготовлено на вашей кухне, вы просто спасаете себя.