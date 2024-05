Drake & J. Cole – "First Person Shooter"

2023. gada 6. oktobris. Dreiks izdod astoto studijas albumu "For All the Dogs", un par vienu no tā populārākajām dziesmām kļūst "First Person Shooter", kurā piedalās arī reperis J. Cole. Savā pantā viņš raksturo sevi, Dreiku un Kendriku Lamāru kā "The Big 3" jeb "lielo trijnieku", akcentējot to, ka tieši viņi ir tobrīd vadošie hip-hopa mūziķi pasaulē, kā arī raksturo sevi kā bokseri Muhamedu Ali, proti, čempionu, labāko no viņiem visiem, tādējādi provocējot Kendrika atbildi. Tikmēr Dreiks savā pantā pievēršas jautājumam par to, kurš ir "GOAT" ("Greatest Of All Time" jeb "visu laiku labākais"). Vienā no dziesmas videoklipa epizodēm Dreiks un Kols sēž pie šaha galdiņa, veidojot atsauci uz slavenu fotosesiju, kurā piedalījušies divi ikoniski, par pasaules labākajiem futbolistiem daudzas reizes atzītie Lionels Mesi un Krištianu Ronaldu.