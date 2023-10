Esmu novērojis, ka reperiem bieži vien nepatīk, ja par reperiem raksta cilvēki, kas nav reperi. Te nu es esmu – autors ar daudzu gadu pieredzi metāla mūzikā, kurš raksta par 50 Cent koncertu "Arēnā Rīga". Taisnības labad jāatzīst, ka piekrītu – par nozarēm jāraksta tiem, kas tajās niansēti orientējas. Taču 50 Cent šaurāku nišu ir pāraudzis līdz popkultūras fenomena statusam, un to savukārt morālas tiesības vērtēt ir jebkuram mūzikas mīļotājam. Piemēram, man un tev!

Gatavojoties apskata rakstīšanai, pirms koncerta īsi aprunājos ar četriem cienījamiem hiphopa kultūras pārstāvjiem Latvijā, taujādams, ko viņiem nozīmē albuma "Get Rich or Die Tryin" 20 gadu jubilejas svinību anturāžas ierašanās Rīgā. Viedokļi bija dažādi. Viens no mūziķiem 50 Cent salīdzināja ar Verku Serdučku, proti, viņš ir šovam domāts tēls. Vien spīguļojošās parodijas vietā uz skatuves ir pārspīlēti nopietnais divtūkstošo gadu bandīts.