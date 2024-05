Ceturtdien, 9. maijā, izvērsās asāka vārdu apmaiņa starp deputātu Edmundu Jurēvicu (JV) un Edvardu Smiltēnu (AS), jo "Apvienotais saraksts" (AS) un Nacionālā apvienība (NA) vēlējās ar Saeimas lēmumu uzdot valdībai liegt caur Latviju pārvadāt mangāna rūdu uz Krieviju, savukārt "Jaunās Vienotības" (JV) deputāts atgādināja, ka šis jautājums ir atrisināts, jo to iekļaus nākamajā pret Krieviju vērstajā Eiropas sankciju pakotnē.