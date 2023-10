Pirmdien, 9. oktobrī, "Arēnā Rīga" notiek pirmais no diviem amerikāņu repera 50 Cent koncertiem Rīgā. Jau vēstīts, ka lielās publikas intereses dēļ gaidāms arī otrs koncerts, kas "Arēnā Rīga" notiks 10. oktobrī.

Kā iepriekš vēstīja koncerta rīkotāji no "Positivus Music", 50 Cent Rīgā ir ieradies ar līdz šim Latvijas koncertrīkošanas biznesā iespaidīgāko tehnisko nodrošinājumu. 170 cilvēku pavadošais sastāvs, 20 smagie kravas auto, 14 tūres autobusi un papildu vairāk nekā 100 palīgu komanda uz vietas Rīgā nodrošinās šī koncerta tehnisko uzbūvi. Skatītāju abos koncertos sagaida vizuāli iespaidīga skatuves scenogrāfija – LED ekrāni, pirotehnika, konfeti salūti un citi šova elementi, kā arī 50 Cent lielāko hitu izlase.

50 Cent jeb Kērtiss Džeimss Džeksons III (1975) ir amerikāņu reperis, producents, aktieris un uzņēmējs. Ar mūziku nodarbojas kopš 90. gadi otrās puses, bet pasaules slavu guvis ar 2003. gadā izdoto albumu "Get Rich or Die Tryin" , kam šogad tiek svinēta 20 gadu jubileja. 50 Cent ir viens no bagātākajiem žanra māksliniekiem pasaulē, kur ieraksti ir pārdoti vairāk nekā 30 miljonos kopiju.