В фотографиях Залмана Шкляра архитектурный геометризм неотделимо переплетается с психологией и обнажением человеческих эмоций, поэтому снимки выходят многоуровневыми — каждое фото рассказывает историю, но, подобно фильму с "открытой" концовкой, всегда оставляет перед зрителем простор для фантазии. Снимки Шкляра были не раз отмечены мировыми мастерами фотографии — Биллом Раухаусером (Bill Rauhauser), Георгием Пинхасовым (Gueorgui Pinkhassov), Руи Палха (Rui Palha), а также известным искусствоведом Максом Козловым (Max Kozloff) и другими.

Представляем вам подборку необыкновенно глубоких кадров Залмана Шкляра и одинадцать цитат из интервью с ним.





"Будучи религиозным евреем, я изучаю заповеди Торы и живу согласно им. Мир фотографии я открыл для себя благодаря этой книге. Я фотографирую, чтобы таким образом повлиять на наш хрупкий мир — раскрыть его красоту для окружающих. Фотография для меня — способ не только самовыражения, но и некий инструмент раскрытия святости. Мы должны беречь этот мир. Даже если человек со стороны посмотрит на мои фото и ужаснется, он может захотеть изменить что-то внутри себя".





"Сегодня люди ходят по улицам, углубившись в свои планшеты и телефоны, пропуская мимо столько красивых моментов. Уличные же фотографы занимаются тем, что "цепляют" кадры, которым никогда больше не суждено повториться. Но момент нужно не только заметить — чтобы его полноценно зафиксировать, его нужно, прежде всего, понять".









"Опытный фотограф чует момент, предвидя кадр. Кто-то считает это везением, я же думаю, что это дар свыше. Аппарат фиксирует лишь то, что видит человек. Не важно, чем ты фотографируешь, но профессиональный фотограф должен технически знать свою камеру от А до Я, потому что у тебя может не быть даже доли секунды на то, чтобы что-то исправить. Руки должны лежать на фотоаппарате, как у музыканта на клавишах фортепиано".













"У меня нет постановочных кадров. Их в уличной фотографии вообще быть не должно. Да, фотограф может срежиссировать определенные вещи, но не меняя при этом реальность. Ведь уличная фотография ставит перед собой совершенно другую задачу. Практически все люди, которых я снимал на улицах, не знали об этом. Я не спрашиваю у них разрешения перед съемкой. Внезапность — это наиважнейшее условие! Уличный фотограф может слиться с толпой, он не должен быть заметным".













"Я не люблю фотографировать бездомных людей и какие-то аморальные вещи — все, что связано с деградацией личности. Данный жанр имеет право на существование в рамках документалистики, но для уличного фотографа это — дурной вкус".









"Самое главное в этой фотографии — туфля. Не будь ее — кадр не был бы живым. Женщина вообще оживляет кадр. Она смягчает сцену. Мужчина не может придать мягкость кадру. Выражение женственности в данном кадре — это именно туфля".





"В иудаизме между мужчиной и женщиной существует гармония. Тора содержит в себе определенные правила, по которым живет еврейская семья, и она говорит о том, что у женщины имеется огромный духовный потенциал, который даже превышает духовный потенциал мужчины".









"Главное в еврейском доме — это "Шалом Байт" [мир в доме — прим. ред.]. В отношениях следует проявлять гибкость. Мудрые партнеры — мужчина и женщина — единое целое. Конфликтуя с партнером, ты конфликтуешь с самим с собой. Зачем? Исходя из иудаизма, благодаря женщине материальное благополучие идет в семью. Мужчина обязан содержать женщину, но именно благодаря ей материальные блага льются на него. Так написано в книге Зоар. При этом женщина должна заниматься самовыражением, а не сидеть дома и деградировать".









"Люди в Риге очень тяжелые и угрюмые. Похожую ситуацию можно наблюдать в некоторых городах Германии и в России. Может это и из-за менталитета, а может и из-за экономической ситуации и всеобщей усталости. Когда фотографируешь — подобные вещи ощущаются очень остро. У этих людей в лицах нет радости, как, скажем у тех, кто живет в более социально адаптированных странах".









"Самолюбование — это психологическая проблема, существовавшая во все времена. Просто с появлением телефонов она усугубилась. Люди делают селфи из-за низкой самооценки и для того, чтобы показать то, чего может на самом деле у них и нет — таким образом они дополняют реальность. Но это и обман окружающих, и самообман. У человека слишком много пустых мыслей в голове, если он постоянно занимается "самофотографированием". Селфи — лишь временное явление, на смену которому рано или поздно придут другие направления, которые будут человеку более интересны".









"Люди потеряли коммуникационные навыки. Сегодня они боятся подходить друг к другу, чтобы просто говорить — им легче выложить какое-то фото, не попрощавшись выйти из чата или поставить смайлик вместо эмоций. Это упрощает передачу информации в интернете, но в то же время убивает способность общаться в реальной жизни. Люди все чаще входят в ступор при личном общении. Или играют в образы, прячась за своими фотографиями в социальных сетях. А уличная фотография показывает человека таким, какой он есть".