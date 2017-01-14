Марите, Инесе и Алисе Гертнере на своих страничках в Facebook и Instagram регулярно делятся вдохновляющими картинками и видео из фитнес клубов, а также полезными рецептами и бьюти-советами. Хоть число подписчиков у сестер пока еще не достигло предела их мечтаний, они уверенно идут к своей цели.

В интервью DELFI Izklaide сестры рассказали, что спортом и вегетарианством увлеклись гораздо раньше, чем решили создать свой блог. Но так как им часто приходилось отвечать на вопросы, связанные с ЗОЖем, они просто решили сделать свои знания общедоступными.

"Все, что мы знаем, мы опробовали на себе. Видя результаты, мы поняли, что наш опыт может помочь и другим людям. Делясь информацией, мы хотим помочь тем, кто хочет изменить свою жизнь", — говорят девушки.

Хоть администрированием страниц сестры занимаются вместе, каждая из них сейчас находится в разных уголках мира: Марите — в Лос-Анджелесе, Инесе — в Англии, а Алисе — в Риге.