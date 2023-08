Ja vēl pirms neilga laika Rīgas ballīšu karalienes Betijas Valrosas instagramā kūsāt kūsāja glamūrīgi pašiņi ar dzeltenu "Ferrari", zilu "Lamborghini" un sarkanu "McLaren", tad pēc šķiršanās no bagātā somu vīra Kari Valrosa pirms sešiem gadiem dāvinājumā saņemtais tobrīd 250 tūkstošus eiro vērtais "Bentley Bentayga" apvidnieks tagad ir gribot negribot jātirgo, lai galus savilktu kopā.

"Godīgi? Negribu pārdot! Man šis auto ir mīļš… Pat nezinu, ko vietā varētu nopirkt," sūkstās Betija, kurai pēc aiziešanas no vīra un atvadīšanās no bezrūpīgā dzīvesveida ienākumi ir neregulāri. Lieta tāda, ka lai arī nu jau vairākus mēnešus abi dzīvo atsevišķi, juridiski viņi vēl nav izšķīrušies – ir iesniegti "šķiršanās papīri", līdz ar to manta vēl nav sadalīta un alimenti abu kopīgajam četrus gadus vecajam dēlam Aleksandram arī vēl nav noteikti.