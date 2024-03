ES sankcijas var ietvert līdzekļu un aktīvu (tostarp kriptoaktīvu) iesaldēšanu, ceļošanas aizliegumus, ieroču embargo un uzņēmējdarbības ierobežojumus. Lai gan sankcijas tiek pieņemtas ES līmenī, izpilde ir dalībvalstu ziņā, un pašlaik valda atšķirīgas izpratnes par to, kas uzskatāms par izvairīšanos no sankcijām, kā arī atšķiras par to paredzētie sodi.