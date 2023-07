2022. gada būtiskākie dažādu sugu atradumi Latvijas mežos

Viena no lietām, ko uzsver Uģis Bergmanis, – LVM veidotā datubāze par lielo putnu ligzdām ir lielākā, kāda Latvijā jebkad bijusi. Kopumā reģistrētas aptuveni 6700 ligzdas, no kurām trešā daļa ir īpaši aizsargājamo sugu ligzdas. Turklāt ik gadu atrod aptuveni 400 jaunu ligzdu, kas ir ievērojams skaits. Tāpat reģistrēti arī 17 tūkstoši medņu novērojumu. Komentējot datubāzes apjomu, Bergmanis to īpaši izceļ, jo tas ir cieši saistīts ar konkrētiem mežaudžu nogabaliem: “Mums ir iespēja analizēt, kādas ir konkrēto putnu sugu ekoloģiskās prasības, kas ir ļoti nozīmīgi, lai varētu plānot un pamatot sugu aizsardzību.”



Šobrīd LVM īsteno septiņu īpaši aizsargājamo putnu sugu monitoringu – melnā stārķa (Ciconia nigra), klinšu ērgļa (Aquila chrysaetos), jūras ērgļa (Haliaeetus albicilla), zivjērgļa (Pandion haliaetus), mazā ērgļa (Clanga pomarina), vistu vanaga (Accipiter gentilis) un medņa (Tetrao urogallus). Ik gadu pēc vienotas metodikas veiktais monitorings, ko organizē LVM eksperti, iesaistot arī citus speciālistus, palīdz izvērtēt mežsaimnieciskās darbības ietekmi uz sugu populācijām. Raugoties uz pērn iegūtajiem datiem, apstiprinās fakts, ka jūras ērgļiem un zivjērgļiem būtiski samazinās ligzdošanas sekmes. Īstermiņa periodā samazinās arī mazo ērgļu ligzdošanas sekmes, kas izskaidrojams ar barības ieguvē nozīmīgo zālāju platību samazināšanos.