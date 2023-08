Agrotehniskā un jaunaudžu kopšana: kad un kā to veikt

Kā stāsta mežkopības darbu eksperts, agrotehnisko kopšanu pārsvarā veic laika periodā no maija beigām līdz novembra sākumam. Savukārt jaunaudžu kopšana ir ziemas darbu veids – darbus intensīvi uzsāk oktobrī un noslēdz ap marta beigām, jo aprīlī jau stājas spēkā dažādi liegumi saistībā ar putnu ligzdošanu. Ziema jaunaudžu kopšanas darbiem ir pateicīgāka arī tādēļ, ka kokiem nav lapu, ir vieglāk tos nozāģēt un noguldīt zemē. Jāņem vērā – abi šie darbi meža īpašniekam vai apsaimniekotājam rada izmaksas, jo viss, ko nozāģē, lielākoties paliek mežā – no tā negūst finansiālu labumu.



“Ir arī jaunaudžu kopšana, kurā varam iegūt enerģētisko koksni vai pat kokmateriālus. Piemēram, jau 12 gadus vecā priežu audzē varam iegūt sortimentus vai arī nozāģētos kokus savākt un pārdot kā enerģētisko koksni, tas jau ir ekonomiski izdevīgi. Ja mežu apsaimnieko un rūpējas par to, tad sākumā, protams, tas prasa investīcijas un ieguldījumus, bet pēc tam ļoti ātri no meža būs atdeve un varēsim iegūt pirmos līdzekļus – kaut vai tik daudz, lai ieguldītu kopšanā,” jaunaudžu kopšanas nozīmīgumu uzsver LVM pārstāvis.