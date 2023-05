“No ieceres līdz meža ceļa izbūvei saimnieciskajā mežā paiet kā minimums četri līdz pieci gadi. Aizsargājamā teritorijā tā faktiskā realizācija no ieceres brīža aizņem vēl ilgāku laiku. Zinām un identificējam paaugstināta riska vietas, bet būtiskus preventīvos pasākumus, kas atvieglotu pārvietošanos, nevaram realizēt. Tas arī šobrīd ir būtiskākais šķērslis un klupšanas akmens. Lai dzēsējiem nepieciešamības gadījumā būtu piekļuve un sekmīgi varētu veikt darbus, diemžēl kāda no vides vērtībām būs jāupurē. Ar to ir jāsamierinās,” piebilst Leišavnieks.



“Novēlu, lai mēs, visi iesaistītie, spētu saprasties, lai mēs spētu sadarboties un nonāktu līdz rezultātam, lai tiktu realizēti ugunsdrošības nodrošināšanai nepieciešamie preventīvie pasākumi. Tas nav paveicams bez savstarpējās uzticēšanās un izpratnes par to kas, kur un kāpēc darāms. Tie cilvēki, kas organizē dzēšanas darbus, zina vajadzības, kas nepieciešamas konkrētajā teritorijā. Mums ar vides organizācijām un iestādēm ir jāpanāk savstarpējā sapratne un vienošanās, lai saprātīgos apjomos šos riskus mazinātu,” tā Verners.