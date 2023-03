Ceļu uzturēšanā ļoti liela nozīme ir arī atvašu un zāles pļaušanai. Ceļmalas tiek izkoptas intensīvi, nepieļaujot, ka uz tām izaug koki vai krūmi. "Pļaušana ir nepieciešama, lai uz ceļa saglabātu optimālu mitrumu. Ja ilgtermiņā ļautu izaugt kokiem un krūmiem, to vainagi aizturētu saules gaismu, kā arī samazinātos caurvējš, līdz ar to ceļa sega ilgāk būtu mitra, savukārt, ekspluatējot mitru ceļu, rastos vairāk bedru. Šo iemeslu dēļ mēs vienreiz gadā veicam pļaušanu, un tas netiek darīts estētisku iemeslu dēļ, tam ir pamatojums – lai ceļš labāk žūtu un koku saknes tam nenodarītu kaitējumu. Pļaušanas sezona sākas aptuveni jūlija vidū. Pieredze rāda, ka tas ir optimālais laiks, kad sākt to darīt, jo, veicot pļaušanu agrāk, pastāv iespēja, ka zāle izaugs vēlreiz un rudenī būs jāveic atkārtota pļaušana," stāsta jomas lietpratējs.



LVM pārziņā ir arī vairāk nekā 90 tiltu, par kuru stāvokli regulāri jārūpējas. Kā saka Barviķis – ko dod labs ceļš, ja tā posmā ir bīstams tilts, kuru kokvedējs nevar šķērsot.



"Visi tilti pārsvarā ir būvēti aizgājušā gadsimta sešdesmitajos līdz astoņdesmitajos gados. Katru gadu rūpējamies, lai uz tiltiem nesaaugtu zāle, koki un krūmi. Reizi piecos gados tilta nestspēju izvērtē pieaicināts speciālists, ja nepieciešams, plānojam tilta uzturēšanas darbus. Ja situācija ir kritiska, veicam tilta pārbūvi vai atjaunošanu. Dažkārt pieņemam lēmumu to aizstāt ar lielu caurteku. Tiltu saimniecība ir gana liela, un katru gadu vidēji pieciem līdz sešiem tiltiem veicam pamatīgus pārbūves darbus, lai tie droši varētu kalpot nākamos 30–40 gadus," stāsta uzņēmuma pārstāvis.