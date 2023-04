Vairākos meža nogabalos netālu no Stendes šopavasar tiek veikta meža atjaunošana – stādot gan ietvarstādus, gan kailsakņus. Kā stāsta mežkopības darbu eksperts, vispirms, plānojot meža atjaunošanu, ir jānosaka konkrētā meža tips, lai zinātu, kādu koku sugu ir pieļaujams stādīt. To paredz Ministru kabineta pieņemtie Meža atjaunošanas, meža ieaudzēšanas un plantāciju meža noteikumi. Piemēram, lānā un grīnī drīkst stādīt priedi, bet egļu, lapu koku skaits te nedrīkst pārsniegt 20% no kopējā koku daudzuma.