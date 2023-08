Zviedrijā būvēs "pilsētu" no koka

Būvniecības tendences pasaulē un Eiropā rāda, ka koksni arvien vairāk novērtē kā teicamu būvniecības materiālu un arī instrumentu cīņā ar klimata pārmaiņām. Par to liecina koka ēku īpatsvars, kas pēdējos gados ir palielinājies. Piemēram, Austrijā koka būvniecības īpatsvars 20 gadu laikā pieaudzis par vairāk nekā 70 % un 2018. gadā sasniedza 24 % no izmantotās lietderīgās platības. Turklāt no koka tiek būvētas arvien augstākas ēkas – pašlaik augstākās ēkas tituls pieder dzīvokļu un biroju namam ASV, Viskonsīnā, tā sniedzas 86,65 metru augstumā. 25 stāvu ēkai ir betona pamati, lifts un kāpņu šahtas, bet pārējā konstrukcija ir izgatavota no CLT un līmētās koksnes. Atbildīgi ekspluatējot koka ēkas, to kalpošanas laiks var būt vairāk nekā 100 gadi.