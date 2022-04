Laiks iešanai dziļumā: e-veikalu lietojamība Latvijā

Kā norāda bankas "Citadele" digitālās pieredzes attīstības daļas vadītājs Mārtiņš Bērziņš, dati liecina – pagājušā gada beigās e-komercijā sasniegti rādītāji, kādus, pēc ekspertu prognozēm, Baltija sasniegs 2026. gadā.



"Daudzi uzņēmumi ir sapratuši, ka e-komercija un ilgtspējīga stratēģija ir orientēta digitālajā virzienā. Mēs redzam, ka mūsu klienti ļoti aktīvi iegulda tehnoloģijās, un, ja skatāmies uz cipariem, tad 2021. gadā visu Baltijas klientu, es teiktu, gan privātpersonu, gan mazo un vidējo uzņēmumu, korporatīvo līzingu segmentā tika izsniegta rekordaugsta summa – 1,1 miljards eiro aizdevumos, kas ir 2,3 reizes vairāk nekā 2020. gadā. Un, kas ir tiešām svarīgi, apmēram puse no visām šīm investīcijām, kas aizgāja mazajos un vidējos uzņēmumos, tika ieguldīta tehnoloģijās un digitalizācijā – gan procesu automatizācijā, gan e-komercijā, gan robotizācijā. Līdz ar to aktivitāte ir tiešām liela, un, kā mēs redzam un arī no sarunām ar uzņēmējiem secinām, viņi veiksmīgi apgāž mītu, ka digitālo rīku ieviešana ir laikietilpīgs process, kas viņiem atņems laiku fokusēties uz kaut kādām pamatdarbībām. Ja šo to izdara gana veiksmīgi, tad tas īstenībā palīdz būtiski optimizēt procesus uzņēmumā kopumā, tādējādi taisni otrādi – palīdz ietaupīt šo laiku."



To, ka šķietami laikietilpīgas darbības kādā no e-veikala veidošanas posmiem vēlāk sniedz rezultātu, atzīst arī "Teddy Tray" veidotāja – viņu izaicinājums bija piegādātāja izvēle. "Tas ir ilgs process, ko daudzi negrib darīt. Visiem ir jāpajautā, kāda ir tā cena, ko varat piedāvāt, un, tā kā mēs esam mazais bizness, mēs nevaram īsti uzreiz pateikt, ka mums būs daudz pasūtījumu. Tad nākas nedaudz piepušķot skaitļus, bet visi menedžeri un aģenti jau zina, ka "mazie" piedomās, ka viņiem būs vairāk pasūtījumu. Tomēr mēs atradām īsto risinājumu, kas mūsu gadījumā darbojas. Tas ir tāds "dream big". Ja tu saki, ka būs 50 vai 100 pasūtījumu pirmajā mēnesī, tad tas arī ir jārealizē," iedvesmo Ilze Švarcbaha.