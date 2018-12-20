Душистая герань - аптека на подоконнике

Душистая герань - растение экзотическое, однако мы воспринимаем его как очень привычное. Наверное это происходит потому, что душистая герань очень неприхотлива, растет даже при недостаточном освещении и поливе, не требует подкормки, а еще она крайне полезна для здоровья человека. пишет портал kakprosto.ru.

Размножение и уход

Размножается это прекрасное растение черенками, также можно вырастить герань из семян. Если вы хотите завести у себя душистую герань, просто попросите у знакомых отрезать кусочек от взрослого растения. Вам вполне достаточно будет веточки с двумя-тремя листиками. Поставьте ее в воду комнатной температуры и уже через несколько дней герань даст первые корешки. Ее можно будет посадить в горшок (используйте обычный грунт, который продается в магазине) и она очень быстро вырастет.

Уход за душистой геранью элементарен. Растение будет чувствовать себя прекрасно если просто поливать его водой (отстоявшейся, комнатной температуры) по мере пересыхания почвы. Поставить горшок с геранью можно в любом месте комнаты, ведь она не особенно требовательна к освещению, правда следует помнить, что при недостаточном освещении растение попытается вытянутся слишком сильно. Кстати, о росте герани. По мере развития растения его стоит прищипывать, формировать пышный невысокий куст. Ствол взрослого растения должен одревеснеть и если вы не прищипывали герань, она будет выглядеть как длинная-длинная сухая ветка с редкими листиками.

В теплое время года можно выставить ее на балкон или лоджию.

Польза душистой герани

Если вы сорвете листок душистой герани, то ощутите ее яркий характерный аромат. Именно из-за него она ценится в парфюмерии. Однако еще больше герань отмечают из-за пользы, которую она способна принести для здоровья человека. Растение, присутствующее в комнате, очищает воздух, убивает болезнетворные вирусы и микробы. Это растение часто применяют в народной медицине при лечении различных недугов как наружное, так и внутреннее средство (например, отите, радикулите, проблемах с мозолями, сердцем, ЖКТ, кожей, нервной системой и т.д). Кстати, аромат душистой герани отпугивает моль.

Как утвержают на портале вашехобби.рф, при головной боли, бессоннице, раздражительности стоит всего лишь 10 минут постоять рядом с цветущей геранью, как состояние нервной системы нормализуется, на смену депрессии приходят оптимизм и хорошее настроение. Точно так же соседство куста цветущей герани комнатной действует на гипертоников и лиц, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Герань комнатная против конъюнктивита

Воспаление конъюнктивы глаз быстрее пройдет, если промывать глаза по утрам кипяченой водой комнатной температуры, куда добавлены несколько капель свежевыжатого сока герани. Для этих же целей можно приготовить настой из цветков и листьев растения и добавить туда немного натурального меда. Однако, не стоит забывать, что мед может стать причиной аллергической реакции.

Использование герани в асептических и антисептических целях

Еще нашим предкам была известна способность герани заживлять различные болячки и язвы на теле, вытягивать гной из ран, санировать их. В этом смысле ее можно сравнить с подорожником – действие примерно одинаковое. Лист герани комнатной нужно сорвать, размять в руках и приложить к свежей ране. Кровь остановится в ближайшие же минуты, а сама рана быстрее затянется.

Кишечная инфекция, провоцирующая поносы и болезненные колики, будет нейтрализована отваром из листьев герани комнатной. Отвар можно принимать внутрь и с профилактическими целями - особенно, лицам, страдающим гастритом и колитом.

Герань комнатная на страже сердечной деятельности

Людям с повышенным артериальным давлением снизить риск инфаркта и инсульта помогает настой из корней герани. Стакан настоя (суточную норму) необходимо разделить на четыре разовые дозы и пить перед едой. Гипертоники и сердечники, регулярно принимающие его, чувствуют себя гораздо лучше.

Герань – злейший враг мух и комаров

Если спать в комнате с цветущими геранями, можно избавить себя от перспективы стать жертвой комариного нашествия. Мухи, комары, тля и прочие насекомые не переносят аромат этого растения.

Внимание! Стоит помнить, что при серьезных проблемах со здоровьем, не стоит заниматься самолечением геранью. Также может выявится индивидуальная непереносимость этого прекрасного растения.