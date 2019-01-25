Семь комнатных растений для рассеянного хозяина

Любите комнатные растения, но не очень уверены в том, что можете тратить много времени на уход за ними? "Забыл полить" - это про вас? Тогда вам стоит подумать над тем, чтобы выбрать для своего жилища максимально неприхотливые и живучие растения.

Юкка слоновая

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Родина юкки слоновой - континент, где слонов никогда не было: Центральная Америка. В диких условиях это дерево вырастает до 10 метров высотой (в помещениях, к счастью, гораздо ниже).

Это растение - находка для неопытных или невнимательных "садоводов". Юкка способна расти и на прямом солнечном свету (точнее, свет ей очень нравится), но она вполне жизнеспособна и в условиях недостаточной освещенности. Летом растение рекомендуется выносить на свежий воздух - там оно растет гораздо быстрее.

Как ухаживать:

Свет: любит светлые, солнечные места.

Температура и влажность: по возможности, избегайте большой влажности в помещении. Зимой любит прохладу, можно поставить растение даже в неотапливаемом помещении (не ниже +5 градусов).

Удобрения: раз в две недели.

Поливка: почва должна быть влажной, зимой поливать реже.

Размножение: семенами и вегетативно.