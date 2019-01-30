Огород на подоконнике: как вырастить сочный зеленый лук (по советам профессионала)

Чтобы у вас зимой и весной всегда был под рукой зеленый лук, можно выращивать его самим дома на подоконнике, пишет Tavs Dārzs. Как это правильно делать, рассказал владелец крестьянского хозяйства Melnalkšņi Юрис Шварцс.

Для того, чтобы вырастить на подоконнике хороший лук, нужны влага, тепло и свет. И чем теплее и светлее будет в помещении, тем быстрее луковицы станут выпускать ростки.

Выбор почвы и посуды

Шварцс советует использовать для выращивания зеленого лука садовую почву или торф. Можно даже не сажать луковицы в почву, а частично погрузить в емкость с водой, чтобы они пустили корни, которые будут получать необходимое количество воды. Лук можно выращивать в пластиковых коробках, стаканах и другой подходящей посуде, которую можно найти дома. Tavs Dārzs исходя из своего опыта рекомендует высаживать луковицы в почву, так чтобы они на две трети находились на поверхности, а на одну треть — в земле.

Перед высаживанием луковиц специалист советует полить почву водой комнатной температуры. Важно также не забывать в процессе выращивания лука постоянно поддерживать почву влажной. Поливать лук можно и с помощью пульверизатора.

Какие луковицы лучше сажать и как много

Как рассказывает Шварцс, профессиональные садоводы заказывают луковицы в Голландии и сажают их уже в октябре и ноябре, чтобы получить более ранний урожай. А выращиваемые в Латвии луковицы сажают в январе и феврале. Любимый сорт латвийских садоводов — Stuttgartter Riesen.

Шварцс советует сажать луковицы диаметром от 25 до 36 миллиметров, потому что они могут дать богатый урожай. А луковицы помельче менее урожайные. Кроме того, не стоит сажать испорченные, поврежденные или мягкие луковицы. Выбирайте крепкие и качественные.

Что касается сезона, то весной благодаря более яркому освещению можно получить лучший урожай, чем осенью.

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Специалист также советует смело сажать луковицы близко друг к другу, это не мешает им прорастать. Что касается того, посадить ли все луковицы сразу, или высаживать их партиями, то вам нужно оценить, сколько лука вы можете съесть за определенный период. Чтобы урожая не получилось слишком много, можно высаживать лук определенными порциями каждую неделю.

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