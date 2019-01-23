Собственные помидоры: как вырастить и когда лучше всего высаживать рассаду

Весной всегда возникают разногласия из-за того, когда самое лучшее время для посева, в частности, помидоров. И если одни сеют их в конце февраля, то другие ждут до марта, пишет DELFI Tavs Dārzs.

Газета Latgales laiks прояснила этот вопрос, а также рассказала, что следует учитывать, чтобы вырастить хорошую рассаду. Как подчеркивает издание, время посева семян зависит от того, где растения будут высажены позже. Если они будут посажены в теплице, то лучше их посеять в середине марта, а если в открытом грунте, то самое подходящее время – конец марта или начало апреля. Следует также учитывать, что на постоянное месте можно высаживать только рассаду в возрасте 50-60 дней.

Газета выяснила, что наиболее благоприятные дни для высевания семян по Лунному календарю в 2019 году – это 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20 марта, а также 6, 7 и 8 апреля.