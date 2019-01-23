В еще двух регионах России начали раздавать землю бесплатно

Если вы не против ощутить себя землевладельцем, но денег для того, чтобы купить кусочек земли, у вас нет, то самое время обратить свое внимание на Россию. Там, как пишет портал Lenta.ru, бесплатно начали раздавать землю еще в двух регионах.

Республика Бурятия и Забайкальский край присоединятся к программе "Дальневосточный гектар" с 1 июля 2019 года. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на полпреда президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрия Трутнева.

"С 1 июля мы планируем так же поэтапно (...), начиная с жителей данных субъектов, предоставлять один гектар", — сказал Трутнев, отметив, что оба региона должны определиться с теми территориями, где земля не будет предоставляться в пользование граждан — например, в особо охраняемых природных территориях.

Трутнев добавил, что к старту программы на территории двух новых регионов нужно будет провести подготовительную работу — в частности, уточнить кадастровые карты и завести их в систему электронного сервиса.

Республика Бурятия и Забайкальский край были включены в состав ДФО указом президента в конце 2018 года. Ранее оба региона входили в состав Сибирского федерального округа.

Программа предоставления гражданам земли на территории ДФО, известная как "Дальневосточный гектар", была запущена в 2016 году. С 1 октября 2016-го возможность получить участок появилась у жителей округа, с февраля 2017-го — у всех граждан России. В конце 2018-го было принято решение расширить программу на соотечественников, проживающих за рубежом.