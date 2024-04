Cik lieli zaudējumi nodarīti Latvijai?

Pirmais, kurš mēģināja zinātniski pamatoti aplēst PSRS okupācijas režīma nodarītos zaudējumus, bija statistiķis Modris Šmulders 1990.–1991. gadā. Viņš nonāca pie skaitļa 83,9 miljardi rubļu 1988. gada cenās. Pārvēršot šo summu ASV dolāros pēc tolaik aktuālā kursa (1,8 rubļi par dolāru), iegūstam 46,6 miljardus 1990. gada dolāru. Dolāra pirktspēja 30 gados ir samazinājusies vairāk nekā divas reizes, līdz ar to mūsdienu cenās tie būtu aptuveni 100 miljardi dolāru. Jāpiebilst, ka Šmulders uzsvēra – viņš savos aprēķinos nav iekļāvis vairākas nodarīto zaudējumu kategorijas, līdz ar to galējai summai būtu jābūt vēl lielākai.

Turpmākajās desmitgadēs publiski izskanēja dažādas summas, kas Latvijai būtu jāsaņem no Krievijas kā PSRS mantinieces: 60 un 100 miljardi dolāru, 185 miljardi eiro, 200 miljardi latu, vairāk nekā 300 miljardi eiro u. c. Arī es uzskatu, ka padomju okupācijas radītie zaudējumi ir mērāmi simtos miljardu eiro. Turklāt jāņem vērā, ka līdzšinējos aprēķinos nav ņemti vērā Otrā pasaules kara postījumi (piemēram, Rēzeknes, Valmieras un Jelgavas iznīcināšana), par kuriem ir atbildīga PSRS kā kara izraisīšanas līdzvaininiece. Tāpat būtu jāaplēš 90. gadu sākuma ekonomiskās transformācijas katastrofālās sekas, kas bija tieši saistītas ar to, ka Latvijai bija uzspiests nedzīvotspējīgs padomju komandekonomikas modelis. Latvija vēl arvien ir spiesta tērēt lielus līdzekļus sabiedrības saliedētībai, latviešu valodas mācīšanai u. c., kas ir padomju režīma īstenotās migrācijas politikas sekas.