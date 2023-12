Ieeju SOK mājaslapā uzmest aci Atlētu komisijas sastāvam. Tieši šī prominentā publika bija vieni no tiem, kas oficiāli aicināja SOK pielaist startam Parīzē arī "neitrālos" sportistus. Nav gluži tā, ka lēmumu būtu pieņēmuši Antarktīdas roņi – Atlētu komisijas sastāvā atrodama arī mūsu deklarācijas partnervalsts Polija, mūsu olimpiskā partnere Zviedrija, arī citas Buka piesauktās Ziemeļvalstis kā Somija un Norvēģija. Jā, ir pārstāvēti atlēti arī no Ķīnas, Indijas, Ēģiptes un citām tālāk no Rietumu politiskā kursa stāvošām zemēm, taču nospiedošais vairākums Atlētu komisijas dalībnieku ir Ukrainas sabiedroto valstu pārstāvji.