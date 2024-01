Atceros, pirms desmit gadiem veidoju stāstu par jūrnieku Juri Liepu. Viņš sabiedriskā kārtā bija Liepājā izveidojis bērnu regbija komandu un ar jūrā sapelnīto naudu pats to arī stutēja. Kad vaicāju, kāpēc to dara, viņš atbildēja: "Visi izcilākie sasniegumi dzīvē rodas tad, kad kāds nolemj izdarīt vairāk nekā no viņa tiek prasīts." Desmit gadus vēlāk Jura profesionālā karjera viņu sen kā aizvedusi prom no Latvijas, taču viņa piemēru un paustos dzīves principus ik pa laikam galvā pārcilāju. Ja pirms desmit gadiem viņa stāsts bija unikāls un netipisks, tāpēc raksta vērts, tad pa šiem gadiem līdzīgi noskaņoto fanātiķu ir savairojies tik daudz, ka sanāktu materiāls biezai grāmatai. Cilvēku attieksme pret sportu šo gadu laikā ir radikāli mainījusies. Uz labo pusi.

Pēdējo nedēļu laikā sanācis tiešā tuvumā vērot procesus, kas vēl pirms 10 – 15 gadiem šķistu neiedomājami. Kāds hokeju mīlošs labdaris nolemj uzņemties visas finansiālās saistības par kādu viņam nepazīstamu, citā Latvijas galā mītošu jauno hokejistu, jo puisis traģisku notikumu rezultātā palicis bez ģimenes atbalsta. Bet kā laupīsi jaunietim – kaut svešam – sapni? Hokeja fenomens Latvijā tik tiešām ir atsevišķa pētījuma vērts.

Ar līdzīgi domājošiem uzņēmējiem, kam attīstīts eksports un reklāma Latvijā nemaz nav vajadzīga, pēdējo gadu laikā sanācis runāt ar nevienu vien. Viņi paši meklē iespējas atbalstīt jaunatnes sportu – viņi nav ne jāmeklē, ne jāpierunā. Viņiem nevajag publisku izcelšanu un viņus neinteresē sportiskie rezultāti.

Kādreiz tas tā nebija. Bija jāpaiet pāris desmitgadēm kopš neatkarības atgūšanas, pa šo laiku uzceļot un nojaucot nevienu vien sapņu pili, lai cilvēku domāšana mainītos. Šodienas Latvijā vairs nav iedomājams tukšā vietā radīts volejbola superklubs "Vildoga/Ventspils Nafta", kas sagāžas jau pēc pāris sezonām, procesa gaitā padsmit cilvēkos nokūpinot mežonīgu naudu. Šodienas Latvijā tāda ideja vairs neizkustētos pat no starta blokiem.

Tāpat kā basketbolā nekad vairs nepieredzēsim situāciju, ka 35 000 iedzīvotāju lielā Ventspils spēj savākt tādu komandu, lai reāli pretendētu uz iekļūšanu Eirolīgā. Kā tas bija pirms 20 gadiem. Viņi var taisīt kādas prezentācijas vien grib, šodienas Latvijā neatradīsies pietiekami daudz cilvēku, kas viņu ilūzijai notic, jo paaudzes ir mainījušās. Politiskie spēku samēri ir mainījušies. Laiki ir mainījušies.

Katra olimpiskā medaļa kaut ko maksā, un šodienas Latvijā arvien vairāk cilvēku sāk saprast, ka tā nav jāiegūst par katru cenu.

Nepieredzēsim arī, kā Gulbene basketbolā izcīna Latvijas čempionāta medaļas un Baltijas sacensībās mērojas spēkiem ar "Žalgiri", jo tam nav, nebija un arī nekad nebūs nākotnes. Taču šodienas Latvijā Gulbenes pašvaldība un vietējie fanātiķi basketbolu ir pacēluši tādā līmenī, ka vasarā bērniem treniņi tiek nodrošināti pat treneru atvaļinājumos un par to netiek prasīta nekāda samaksa. Adekvāts impulss, adekvāta reakcija – un vairs nekādu neadekvātu ambīciju.

Izskatās, ka arī hokejā jauns lielklubs, kas startē pārrobežu čempionātā, vairs nepiedzims. Pēc "Dinamo" impērijas sabrukuma aktīvisti Jelgavā ideju vēl paturēja dzīvu, sāka art Somijas tīrumus, pat savāca Latvijas mērogiem prāvu budžetu, bet beigās to nevajadzēja ne vietējai publikai, ne somiem. Ja kādreiz Latvijas komandu startu Baltkrievijas čempionātā publika saprata un novērtēja, tad 15 gadus vēlāk mēģinājumu integrēties Somijas sistēmā cilvēki ne ta' īsti pamanīja, ne arī saprata.

To, ka laiki ir mainījušies, sapratuši arī ļoti rūdīti sporta funkcionāri. Ja pat Murjāņu Sporta ģimnāzijas direktors Sergejs Čevers ir gatavs publiski atzīt, ka viņa vadītā iestāde izšķērdē valsts naudu; ja pat Dainis Dukurs ir gatavs atzīt, ka viņa apstāvētās ledus sporta disciplīnas ir uz skuju takas un ieguldīt desmitiem miljonus eiro to infrastruktūrā, nebūtu gudri, tad tiešām jāsecina, ka cilvēku domāšana ir evolucionējusi. Katra olimpiskā medaļa kaut ko maksā, un šodienas Latvijā arvien vairāk cilvēku sāk saprast, ka tā nav jāiegūst par katru cenu.

Protams, joprojām ir arī pa kādam, kas to nav sapratis – kas Trīs zvaigžņu balvas pasniegšanas ceremonijā neturas kājās, apgrābsta olimpietēm dibenus un bļaustās par netaisnību un izcilību. Pirms desmit gadiem tas droši vien nešķistu nekas tik ārkārtējs, bet tagad izpelnījās sporta sabiedrības (slepeno...) sašutumu. Taču – tāpat kā varoni sporta sabiedrība atstutēja pret "Hanzas perona" sienu un vēlāk aizstiepa uz taksometru, tā arī viņa federācijai sabiedrības tendences un impulsi pamazām ierāda to pašu notikumu secību. Ierāda vietu ne jau sporta veidam, bet uz medaļām par katru cenu vērstai domāšanai.

Viens demonstratīvi graizīja naglenes, cits lidostā speciāli vilka kostīmu otrādi, vēl kāds prasīja sev miljonu, pretī solot medaļu, bet dažs – tieši otrādi! – jau izcīnīto olimpisko medaļu tirgoja internetā.

To, ka laiki ir mainījušies, arvien biežāk dzirdam arī pašu sportistu retorikā. Kādreiz Latvijas Olimpiskās vienības atlēti un treneri – tā jau mākslīgi uzturēti – atļāvās piegānīt publisko telpu ar vaimanām par to, kā valsts viņus nenovērtē, pietiekami neatbalsta. Viens demonstratīvi graizīja naglenes, cits lidostā speciāli vilka kostīmu otrādi, vēl kāds prasīja sev miljonu, pretī solot medaļu, bet dažs – tieši otrādi! – jau izcīnīto olimpisko medaļu tirgoja internetā. Šodienas Latvijā mēs dzirdam, kā vadošā šķēpmetēja Līna Mūze aicina sportistus, kam pietrūkst finansējuma, nevis staigāt apkārt un čīkstēt, bet iet strādāt. Olimpisko pusfinālu savulaik sasniegušais pludmales volejbolists Edgars Točs intervijā Latvijas Televīzijai vēsā mierā, bez jebkāda aizvainojuma, tā arī solās darīt. Strādāt un paralēli trenēties, cerībā kopā ar Jāni Šmēdiņu kvalificēties olimpiskajām spēlēm.

Vēl viens spilgts "jauno laiku" piemērs pērn bija riteņbraucējs Toms Skujiņš. Kad Izglītības un zinātnes ministrija un Latvijas Olimpiskā komiteja (LOK) viņam par startēšanu vienās sacensībās ar t.s. "neitrālajiem atlētiem" atņēma valsts finansējumu, viņš asi cirta pretī, pat pieprasīja no amatpersonām sev publisku atvainošanos un netieši iniciēja procesu, kas vēlāk noveda pie Žorža Tikmera atkāpšanās no LOK prezidenta amata. Ironiski, ka nepilnu gadu vēlāk pati LOK nopietni apsver startēšanu vienās sacensībās ar "neitrālajiem atlētiem", kamēr olimpiskais čempions Nauris Miezis lēmumu pieņēma ātri – nestartēs. Arī nodemonstrējot savu sportista ietekmi un iniciējot procesu, kas amatpersonas un funkcionārus nostāda ļoti neērtā pozīcijā.

Laiki mainījušies arī tautas sportā. Kad pirms pāris gadiem žurnālam "Klubs" veidoju Latvijas ietekmīgāko sporta personību topu kopš neatkarības atjaunošanas, eksperti pirmajā piecniekā iebalsoja maratonu rīkotāju Aigaru Nordu. Izcilus panākumus reklāmas biznesā guvušajam uzņēmējam noteikti netrūka citu virzienu, kur ieguldīt enerģiju, bet lēmums Rīgā izveidot pienācīgu maratonu, par spīti daudzu sākotnējai skepsei, ir būtiski mainījis tūkstošiem cilvēku ikdienu Latvijā. Vai esat ievērojuši, cik pilni ar skrējējiem pēdējos gados kļuvuši trotuāri? Skriet ir kļuvis stilīgi, esam jau pie tā pieraduši, bet vēl ne tik sen atpakaļ tas tā ne tuvu nebija.

Lai arī ikdienā mīlam uzsvērt, cik liela loma cilvēku sportot gribas sekmēšanā ir sporta zvaigznēm, aizmirstam pieminēt tādus cilvēkus kā Aigars Nords, "Stirnu buka" Rimants Liepiņš, "Entuziastu" kustības vilcējus un citus aktīvistus, kuru pozitīvā ietekme uz sabiedrības paradumiem ir bijusi pat lielāka nekā savulaik Artūram Irbem un Sandim Ozoliņam vai tagad Kristapam Porziņģim. Neviens šos entuziastus un aktīvistus nespieda uzņemties tās rūpes, ko viņi uzņēmās, viņiem nebija pienākuma par to gādāt, bet – labi, ka viņi savas domas izdomāja un realizēja.

Ja pirmos gadus pēc iestādes atvēršanas brīvu skapīšu bija tik daudz, ka nr. 611 jau uzskatīju par savu privātīpašumu, tad pēdējā laikā arvien biežāk drēbes jāatstāj gaitenī.

Arī treneru cunftē lēnām iepūš pārmaiņu vēji. Vienu no progresīvākajām basketbola saimniecībām Tukumā izveido mākleris ar baņķieri. Boksā sabiedrības simpātijas plūc bijušais īpašo uzdevumu vienības kaujinieks un bagāto miesassargs, kurš par Monako iekrāto naudu iekārto boksa klubu Preiļos. Kurā romu tautības bērni trenējas bez maksas. Līdzīga veida piemēri pēdējos gados dzimst ik uz stūra un par visiem noteikti nemaz nav dzirdēts. Šie cilvēki mierīgi varēja to nedarīt, taču nolēma izdarīt vairāk nekā no viņiem tiek prasīts.

To, ka laiki ir mainījušies uz labo pusi, ikdienā novēroju arī Siguldas Sporta centra svaru zāles ģērbtuvē. Ja pirmos gadus pēc iestādes atvēršanas brīvu skapīšu bija tik daudz, ka nr. 611 jau uzskatīju par savu privātīpašumu, tad pēdējā laikā arvien biežāk drēbes jāatstāj gaitenī, jo brīvu skapīšu vakaros vienkārši nav. Sports sabiedrības kopējā apziņā pašlaik bauda nepieredzētus augstumus. Prieks, ka tā.

P.S. Lai pieņemtu jaunu radošo izaicinājumu žurnālistikā, ar šīm rindām es lieku daudzpunkti savai līdzdalībai "Delfi" un MVP slejās un no jums uz nenoteiktu laiku atvados. Lai arī ne ikdienā, bet tomēr – pēdējie trīsarpus gadi ir pavadīti kopsolī ar "Delfi", ik pa laikam rakstot un runājot gan par sportu, gan smagām tēmām ārpus sporta. Bija laime sastrādāties ar izciliem kolēģiem un sastapt vienuviet tik daudz domubiedru, cik nekad nevienā medijā neesmu sastapis. Paldies par to! Tāpat paldies arī visiem lasītājiem un video diskusiju skatītājiem! Jūsu labvēlība bijusi nenovērtējama, nekad dzīvē nevarēju iztēloties, ka tik bieži nepazīstami cilvēki nāks klāt uz ielas un citās publiskās vietās, lai paspiestu roku. Lieku daudzpunkti, jo esmu pārliecināts, ka šis nav punkts šai sadarbībai. Kā teicis Latvijas basketbola klasiķis Pēteris Višņevičs: "Kuģi brauc jūrā, lai atgrieztos!"

