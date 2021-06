'Euro' līdzjutēja acīm: Sešpakāpju drošības kontrole un kamerūnieša himna Krievijai

Noskatījušies pirmo puslaiku un nedaudz iestiprinājušies ārpus fanu zonas, devāmies ceļā uz stadionu – citādi varētu sanākt nepaspēt. Nolēmām riskēt un piebraukt ar automašīnu iespējami tuvu arēnai, taču jau sešus kilometrus pirms stadiona ceļu bija nobloķējusi policija. Tālāk – tikai ar caurlaidi, kuras, mums, protams, nebija. "Nolieciet mašīnu kādā no stāvvietām un brauciet ar "šatlu"," līdzjutējiem no Latvijas paskaidroja likumsargs. Kur tieši meklējamas šīs stāvvietas, tā arī nesapratām. Galvā iešāvās B plāns, ko bijām pārbaudījuši jau nedēļas nogalē. Proti, atstāt mašīnu pie "Piterland" izklaides un iepirkšanās centra, kas atrodas netālu no stadiona Lielās Ņevkas upes otrā krastā, un šķērsot upi pa gājēju tiltiņu. Satiksme Sanktpēterburgā nav no vieglākajām (paskatīsimies vēl, kas mūs sagaida darbadienās...), tāpēc – nācās pasteigties. Plāns nostrādāja perfekti un galamērķi sasniedzām laicīgi.

Drošības pasākumi pie ieejas stadionā – visaugstākajā līmenī. Vispirms jāiztur temperatūras pārbaude, tad ar viedtālruni caur "Bluetooth" jāaktivizē biļete, tā jānoskenē un uz brīdi jānovelk maska, kamēr drošībnieks pārliecinās, ka seja atbilst fanu pasei. Seko rentgens, pēc kura tik un tā tiek apčamdīts ķermenis, tāpat pārbauda kabatu un pat kurpju saturu. Visbeidzot tika palūgts atvērt maku, un nokontrolēts, vai telefons ir ieslēgts un tiek izmantots tam paredzētajām vajadzībām. Vari pat nemēģināt ienest ko neatļautu!

Ieņemot savas vietas tribīnē, mūs sagaidīja pārsteigums.

