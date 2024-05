Eirovīzijas dalībnieku grafiks ir saspringts, tomēr šis pasākums ļauj arī izbaudīt daudz uzmanības no medijiem un faniem: "Ja tu izej, nedod Dievs, ārā, kur ir fanu bars, tu esi saplosīts pa gabaliem no tā, cik daudz tev selfijus prasa, intervijas. Katram gribas kaut kādu daļu no tā visa dabūt. Domāju, ka Donam šajās divās nedēļās uzmanības galīgi netrūka," trešdien "Delfi TV" raidījumā "Spried ar Delfi" pastāstīja Eirovīzijas dziesmu konkursa Latvijas delegācijas komunikācijas vadītājs Edgars Bāliņš. Savukārt Latvijas delegācijas TV daudzkameru režisors Juris Matuzelis pastāstīja, ka katrs priekšnesums līdz niansēm ir jau iepriekš rūpīgi izplānots un saprogrammēts, lai 200 miljonu auditorijas priekšā nekādas nejaušības neiztraucētu to, kādu katra valsts savu priekšnesumu vēlas redzēt ēterā.