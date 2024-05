Gruzijas prezidentes veto parlamentā pieņemtajam "ārvalstu aģentu" likumam drīzāk ir politiski simbolisks solis, jo parlamenta valdošajai partijai ar balsu vairākumu to izdosies apiet, otrdien "Delfi TV" raidījumā "Spried ar Delfi" norādīja NATO Stratēģiskās komunikācijas izcilības centra vecākā eksperte Elīna Lange-Ionatamišvili. Vienlaikus sagaidāms, ka protesti pret šo likumu, kas faktiski aptur tālāku Gruzijas integrāciju Eiropā, turpināsies, jo vairums sabiedrības atbalsta Gruzijas virzību uz Rietumiem. "Nocirst galvu" šiem protestiem nav iespējams, jo tos nevada kāds no politiskās opozīcijas spēkiem, un tā savā ziņā ir bezprecedenta situācija Gruzijā. Protestos piedalās jauni cilvēki, studenti, kas nav mierā ar notiekošo un kas liecina par to, ka Gruzijas politikā notiek paaudžu maiņa, taču tai nav konkrētu līderu.