"Mēs esam A grupā – tas ir galvenais. Trešā vieta bija brīnišķīgs stāsts – kā ASV, kad 1980. gadā vinnēja olimpiādi "Miracle on ice", tā arī mums bija savs "Brīnums uz ledus". Mums tas jāizbauda un jācienī, bet vieta no pirmās līdz neizkrišanai – tas ir viss ok. Vai ir liela atšķirība starp devīto un 13. vietu? Laikam, ka nē. Agrāk kā spēlētājam man bija vilšanās sajūta pēc čempionāta, ja netikām izslēgšanas spēlēs, bet, ja tā mierīgi paskatās uz to visu, tie ir mūsu tautas svētki. Mēs visi pavasarī paliekam traki uz hokeju, hokejisti izbauda savu slavas mirkli, kļūst stiprāki, meistarīgāki nekā ikdienā, un tas ir labi. Tie ir Latvijas tautas svētki!" vērtēja Ankipāns.