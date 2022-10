Sportisti-politiķi 14. Saeimā – kā strādās, ko reformēs? 'Aizmugurē' pulksten 16

Vai sportistiem ir jāiet politikā? Šo jautājumu uzdodam vismaz reizi četros gados, un vēlētāji parasti atbild - jā! 14. Saeimā ievēlēti vismaz pieci cilvēki, kas cieši saistīti ar sportu - vai nu paši bijuši sportisti, vai arī strādā ar to cieši saistītās jomās. Kāds ir jaunā "iesaukuma" redzējums par sporta politiku Latvijā? Kuras no iesāktajām reformām jāturpina, kuras jāatmet? Un kad Latvija varētu tikt pie jauna Sporta likuma? Par to Uldis Strautmanis pulksten 16 raidījumā "Aizmugure" runās ar diviem topošajiem 14. Saeimas deputātiem - Raimondu Bergmani (AS), kurš arī 13. Saeimā ieņēma Sporta apakškomisijas sekretāra amatu, un Dāvi Mārtiņu Daugavieti (JV), kurš iepriekš aktīvi darbojies futbolā - gan aizkulisēs, gan uz laukuma.

14. Saeimā ievēlēti vismaz pieci politiķi, kuru dzīves gājums tuvākā vai tālākā pagātnē bijis saistīts ar sportu. Jau minētais Bergmanis bija svarcēlājs, kurš 21 reizi labojis Latvijas rekordus un piedalījies trīs olimpiskajās spēlēs. Daugavietis ir spēlējis vairākos Latvijas futbola klubos un šobrīd ir "Latvijas Futbola arodbiedrības" līdzdibinātājs un valdes loceklis. Bez viņiem ar sportu salīdzinoši cieši saistīti vēl trīs topošie deputāti - Zane Skujiņa (JV) līdz šim strādājusi Latvijas Paralimpiskajā komitejā, Lauris Lizbovksis (AS) ilgstoši darbojies sporta žurnālistikā, bet Jefimijs Klementjevs (Stabilitātei!) ir bijušais kanoe airētājs, kurš pārstāvējis gan PSRS, gan Latviju.

Jāpiebilst, ka Saeimā centās iekļūt arī citi slaveni sportisti, kā kādreizējais svarcēlājs Viktors Ščerbatihs (LPV) un bokseris Mairis Briedis (Saskaņa), tomēr viņi ievēlēti netika.

