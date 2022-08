Cirka festivāls 'Re Rīga!' un Rīgas cirka jaunā sezona – 'KultūrKlubā' pulksten 16

Šobrīd pilnā sparā rit jau desmitais laikmetīgā cirka un ielu mākslas festivāls "Re Rīga!", bet noslēgumam tuvojas Rīgas cirka vēsturiskās ēkas pārbūves darbi, tādēļ raidījumā "KultūrKlubs" pulksten 16 Monika Cālīte šoreiz runā ar Rīgas cirka valdes locekli Māru Pāvulu un cirka radošo direktoru un festivāla rīkotāju Mārtiņu Ķiberu.

Šogad "Re Rīga!" notiek desmito reizi, un jubilejas gadā festivāls piedāvā plašu programmu ar izrādēm gan no Baltijas, gan citām valstīm. Arī žanriski, tematiski un formāta ziņā izrāžu klāsts ir ļoti bagātīgs. Šogad aktivitātes risināsies divās pilsētas apkaimēs - Sporta ielas kvartālā Rīgas centrā, kā arī Āgenskalnā, Rīgas cirka pagaidu mītnē Zeļļu ielā un arī Āgenskalna tirgus apkārtnē. Festivāls notiks no 17. līdz 21.augustam.

Par šī gada "Re Rīga!" vadmotīvu izvēlēts satikšanās prieks. "Hello, and follow me!" ("Sveiki, un sekojiet man!") aicina programma, atsaucoties uz festivāla galvenajiem viesmāksliniekiem - Beļģijas cirka apvienību "Be Flat", kas Rīgā viesosies ar veselām divām izrādēm - "Follow Me" un "Double You". "Follow Me" ir izrāde-ceļojums pilsētvidē, kas tiek īpaši radīta katrai norises vietai. Skatītāji seko māksliniekiem, kuri netradicionālā veidā - ar parkūra elementiem - pārvietojas pa pilsētvidi: lēkā pa namu jumtiem, karājas zem tiltiem un lodā pa balkoniem.

Tikmēr Rīgas cirka ēkas pārbūves pirmās kārtas darbi tuvojas noslēgumam. Pabeigta sienu un jumta konstrukciju montāža, atjaunotas ēkas iekštelpu grīdas, rekonstruēts siltummezgls un ventilācijas sistēma. Pēdējos mēnešos līdz 31. oktobrim paredzēts izbūvēt jauno jumta segumu, uzstādīt jaunu elektroapgādes un apgaismojuma sistēmu, izbūvēt jaunus kontakttīklus un labiekārtot pieguļošo ēkas teritoriju.

