Kāpēc ieguldīt 'Madara Cosmetics'? 'Nākotnes kapitāls' iztaujā valdes priekšsēdētāju

Šoreiz raidījumā viesojās “Madara Cosmetics” radītāja un priekšsēdētāja Lotte Tisenkopfa-Iltnere, kura, atbildot uz jautājumu, kāpēc pirms pieciem gadiem sperts solis par labu iešanai biržā, saka: “Vērtību paplašināšana, ģimenes loka paplašināšana bija viens no iemesliem, lai mēs pieņemtu lēmumu iet biržā.” Tomēr viņa nenoliedz, ka lēmums arī balstīts finansiālos aprēķinos – uzņēmums gribējis augt un piedāvāt jaunus produktus. Tieši gadu pirms tam bija uzcelta jauna ražotne. “Mēs to redzējām kā, es teiktu, relatīvi ērtu instrumentu finanšu piesaistei,” saka Tisenkopfa-Iltnere.

Runājot par to, cik grūti bija sagatavoties iziešanai biržā, valdes priekšsēdētāja saka, ka tas bijis apjomīgs darbs, kas prasījis arī finanšu ieguldījumus. Taču kā vienu no priekšrocībām viņa min to, ka jau iepriekš uzņēmums bijis diezgan atvērts – bijusi ražotne, kur jebkurš varēja atnākt un apskatīt, kā kosmētika top.

Tisenkopfa-Iltnere atminas, ka pirms sākotnējā akciju piedāvājuma viņa ar zīdaini braukusi uz Igauniju, lai tiktos ar investoriem. Raidījuma vadītājs Vilūns piebilst, ka tas laikam bijis pareizs lēmums, jo “Madara Cosmetics” akciju pieprasījums pārsniedza pat piedāvājumu un pēc sākotnējā piedāvājuma akciju cenas dubultojās.

Par to vairāk skaties raidījumā!

"Nākotnes kapitāls" ceturtajā raidījuma sezonā vadītāji runā ar investoriem, kuri dalās ar savu pieredzi, veiksmēm un neveiksmēm.

Savus jautājumus vai ierosinājumus sūtiet uz nakotneskapitals@delfi.lv.

Raidījuma "Nākotnes kapitāls" jaunākās epizodes ir pieejamas Apple un Spotify podkāstos!