Miera osta sašūpojusies, ‘Nākotnes kapitāls’ salīdzina savus portfeļus

Konsantīns Kuzikovs investē ASV akcijās un tad aizvadītā gada pēdējos mēnešus ļāva viņam stabili uzrādīt labākus rezultātu par Raivi Vilūnu, kurš iegulda Baltijas uzņēmumu akcijās, kriptovalūtās un kopfinansējuma platformās. Tomēr šķiet, ka Kuzikova pārsvars sairst, lai gan Vilūna portfelī arī ir bēdas – miera osta P2P platformas, šogad vairs nav tik mierīga. Kāpēc tā, uzzini raidījumā!

“2022. gada februārī man bija labāks ienesīgums nekā “S&P 500”,” raidījumā savu atkaiti iesāk Kuzikovs. Tomēr viņš atzīst, ka, gadam ejot uz priekšu, viņa pārsvars ir sarucis. Viņš tomēr atgādina, ka portfeli veido, domājot par ilgtermiņu, attiecīgi arī neko, kas izdarīts šogad viņš nenožēlo. Tomēr viena no lietām, kas ir nesusi zaudējumi bija “iešana pret straumi”, iepērkot tehnoloģiju gigantu akcijas laikā, kad to vērtība krita. Viņš paredzēja, ka to vērtība augs, bet šogad nav noticis.

Otra lieta bija tas, ka viņš iegādājies minerālvielu piegādātāju akcijas, cerot, ka ASV uzņēmuma akciju vērtība aug, jo Ukraina nevarēs piegādāt savu produkciju. Tomēr absolūti nekas tāds nav noticis. Kuzikova secinājums – nevajag ieguldīt nozarēs, kurās neko nesaproti. Vienlaikus gan viņš norāda, ka ir problēma ieguldīt arī nozarē, kur “pārāk daudz saproti”. To pierādīja “The Washington Post” akcijas, kur pēc visiem biznesa rādītājiem vajadzēja būt izaugsmei, bet investori nespēja tam noticēt.

Savukārt Vilūnam labi ir gājis ar Baltijas uzņēmumu akcijām un pat kripto, bet gads nav iesācies labi kopfinansējuma platformās. Vilūnam vienā no platformā ir pat 50% saistību nepildoši aizdevumi.

"Nākotnes kapitāls" ceturtajā raidījuma sezonā vadītāji runā ar investoriem, kuri dalās ar savu pieredzi, veiksmēm un neveiksmēm.

