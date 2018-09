"Audi e-tron" ir elektrisks un sportisks apvidus automobilis, kas paredzēts gan sportiskam dzīvesveidam, gan aktīvai un ģimeniskai atpūtai. Tas ir 4,9 metrus garš, 1,9 metrus plats un 1,6 metrus augsts. Savukārt riteņu bāze ir 2,9 metri, kas nodrošina pietiekami plašu un ērtu vietu gan pieciem braucējiem, gan viņu bagāžai. Kopējā bagāžas ietilpība ir 660 litri, kas šo automobili padara jo īpaši piemērotu garākiem pārbraucieniem.

Apvienojot efektivitāti, lielisku izpildījumu un klusu pārvietošanos, "Audi e-tron" iemieso jauna laikmeta braukšanas pieredzi. Divi elektriskie dzinēji nodrošina jaudīgu elektriskā SUV gaitu. "Audi e-tron" nerada izmešus un pārvietojas teju bez skaņas. Automobiļa jauda sasniedz 300 kW (402 ZS), bet griezes moments, kuru var panākt sekundes laikā, ir 664 ņūtonmetri. "Audi e-tron" 5,7 sekundēs spēj sasniegt ātrumu 100 km/h, savukārt elektroniski kontrolētais maksimālais ātrums ir 200 km/h.

Jaunā "quattro" paaudze ar elektrisko pilnpiedziņu nodrošina izcilu vilces spēku un vadību jebkuros ceļa apstākļos un visos laikapstākļos. Lai sasniegtu maksimālu efektivitāti, lielākoties elektriskais SUV izmanto aizmugurējo dzinēju, tomēr, ja vadītājs vēlas sasniegt lielāku jaudu nekā automobilis spēj nodrošināt, elektriskā pilnpiedziņa pārdala griezes spēku uz priekšējo asi.

Galvenais nosacījums "Audi e-tron" sportiskajam raksturam un izcilajai šķērsvirziena dinamikai ir zemā un centrālā pozīcija, kādā ir uzstādīti piedziņas mehānismi. Akumulatora sistēma ir optimāli pielāgota automobiļa gabarītiem un izvietota starp asīm kā plāns un plats korpuss zem automobiļa salona. Tādēļ "Audi e-tron" smaguma centrs ir pielīdzināms sedanam. Ass slodzes sadalījums ir līdzsvarots tuvu 50:50.

Izvēloties starp septiņiem "Audi drive select" profiliem, atkarībā no braukšanas un ceļa apstākļiem vai personīgajām interesēm, vadītājs var mainīt "Audi e-tron" raksturu. Pneimatiskā balstiekārta individuāli pielāgojas ceļa apstākļiem atkarībā no ātruma un vadītāja izvēles. Tās maina spēkrata augstumu līdz pat 7,6 centimetriem. Garos braucienos zemāks augstums uzlabo aerodinamiku, tādējādi iespējams nobraukt garāku ceļa gabalu.

Pēc uzlādes "Audi e-tron" var nobraukt vairāk nekā 400 kilometrus (WLTP testa ciklā). Tas galvenokārt saistāms ar inovatīvo rekuperācijas sistēmu, kas nodrošina līdz pat 30% no nobraucamā ceļa garuma. Elektriskais apvidus automobilis var atjaunot enerģiju divos veidos: turpinot braukt, kad vadītājs atlaiž gāzes pedāli vai bremzējot, kad ir nospiests bremžu pedālis. Abos gadījumos elektriskie dzinēji darbojas kā ģenerators, un "Audi e-tron" kinētisko enerģiju pārvērš elektriskajā. Piemēram, bremzējot pie ātruma 100 km/h, automobilis var atgūt elektrisko jaudu līdz 300 Nm un 220 kW. Tas atbilst vairāk nekā 70% no tā darbības enerģijas ievades. Neviens cits sērijveida ražošanā esošais modelis nevar sasniegt šādus rādītājus, apgalvo "Audi". Atkarībā no braukšanas apstākļiem, elektrohidrauliskā integrēto bremžu kontroles sistēma izlemj, vai elektriskais SUV rekuperācijai izmantos elektrodzinēja, riteņu bremzēšanu, vai abu sistēmu apvienojumu. Pāreja starp elektrisko un hidraulisko bremzēšanu ir raita un viendabīga, lai vadītājs to pat nepamanītu.

Nozīmīgs faktors "Audi e-tron" augstajai efektivitātei ir arī laba aerodinamika. Viena no būtiskiem elementiem ir papildu aprīkojumā pieejamie virtuālie ārējie atpakaļskata spoguļi, kas pirmo reizi pasaulē pieejami sērijveida ražošanas modelim. Katra spoguļa balstā ir iebūvēta neliela kamera, kuras attēls ir redzams augstas izšķirtspējas OLED ekrānos automašīnas salonā. Ja "Audi e-tron" ir aprīkots ar virtuālajiem ārējiem spoguļiem, tā pretestības koeficients ir 0,27, kas ir labākais rezultāts pilsētas apvidus automašīnu segmentā. Ar standarta lietošanas profilu šāds pretestības koeficients nodrošina aptuveni 40 kilometru gara ceļa posma ieguvumu no vienas akumulatora uzlādes.

"Audi e-tron" ir pirmā sērijveida ražošanas automašīna, kuru var uzlādēt ātrās uzlādes stacijās ar līdzstrāvu līdz 150 kW. Tas nozīmē, ka automašīna nākamajam braucienam ir gatava pusstundas laikā. Elektrisko SUV var uzlādēt arī ar maiņstrāvu līdz 11 kW. Tāpat arī "Audi" piedāvā dažādus risinājumus automobiļa uzlādei mājās. Standarta mobilo uzlādes sistēmu var izmantot ar 230 voltu mājsaimniecības elektrotīklu vai 400 voltu trīs fāžu tīklu.

Izvēlē ir pieejama "savienojamā" uzlādes sistēma, kas dubulto uzlādes jaudu līdz 22 kW. Apvienota ar mājas enerģijas pārvaldes sistēmu, tā piedāvā viedas funkcijas, piemēram, uzlādi brīdī, kad elektrība ir lētāka vai ar saules enerģiju, ja mājoklis ir aprīkots ar atbilstošu sistēmu. Izmantojot mobilo lietotni "myAudi", iespējams kontrolēt visus uzlādes procesus, kā arī iepriekšēju automobiļa uzsildi vai atvēsināšanu.

"Audi e-tron" atspoguļo "Audi" dizaina pamatus, kas elektriskajā laikmetā izpaužas ar jaunām, stilistiski noteicošām detaļām. Vadītāja zona ir pielāgota šofera ērtībām. Skārienjūtīgais ekrāns, kas pavērsts pret vadītāju, aizstāj gandrīz visus tradicionālos slēdžus un pogas. Daudzas funkcijas ir iespējams kontrolēt arī ar balss vadības sistēmu. Ar standarta "Audi" virtuālo mērinstrumentu paneli vadītājs var izvēlēties starp diviem skatījumiem, kas skaidri atspoguļo visu informāciju augstas izšķirtspējas grafikās. Izvēlei pieejams arī "Audi" virtuālais mērinstrumentu panelis "plus". Tajā atspoguļota elektriskās piedziņas sistēma.

Vairākas vadītāja asistenta sistēmas, tostarp standarta efektivitātes asistents, automobiļa vadīšanu padara vēl vieglāku. Padomi "Audi" virtuālajā mērinstrumentu panelī un automātiskā rekuperācija palīdz vadītājam panākt ekonomisku braukšanu. Sistēma izmanto radaru sensorus, kameru attēlus, navigācijas datus un "Car-to-X" informāciju, lai analizētu satiksmes vidi un maršrutu. Apvienojumā ar adaptīvo kruīza kontroles palīgu efektivitātes palīgs spēj plānot arī "Audi e-tron" bremzēšanu un paātrinājumu.

No 2019. gada vidus "Audi e-tron" būs zīmola pirmais modelis, kas ļaus klientiem pievienot atsevišķas funkcijas tiešsaistē, kad vien rodas nepieciešamība pēc tām. Piemēram, LED priekšējos lukturus būs iespējams uzlabot līdz "matrix LED" priekšējiem lukturiem ar viedi kontrolētu staru kūli. Tāpat arī var pievienot palīdzības sistēmas vai informācijas un izklaides papildu aprīkojumu, piemēram, "DAB+" digitālo radio un "Audi" viedtālruņa interfeisu. "Audi e-tron" tiek ražots Briseles rūpnīcā un pirmie auto Latvijā nonāks 2019. gada sākumā.