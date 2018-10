Jaunais "BMW X7" ir par 23 centimetriem garāks par līdz šim vislielāko BMW apvidnieku "X5", arī tā riteņu garenbāze jaunajam milzenim ir par 13 centimetriem garāka. Ar 5,15 metru kopgarumu "BMW X7" ir pat mazliet lielāks nekā "Mercedes-Benz GLS" un "Cadillac Escalade", tomēr par 48 milimetriem šajā parametrā piekāpjas "Range Rover" priekšā.

"BMW X7" pamatā izmantota jau pazīstamā modulārā platforma CLAR, tomēr autoražotājs uzsver, ka "X7" nav vienkārši pagarināts "X5". BMW sola, ka komforta ziņā "X7" būs ļoti līdzīgs reprezentatīvajiem sedaniem. Automobili varēs iegādāties versijā ar sešu vai septiņvietīgu salonu. Standartā tas ir septiņvietīgs (otrā sēdekļu rinda ir trīsvietīga), tomēr pieejama arī komfortablāka versija, kur otrajā sēdekļu rindā ir divi atsevišķi sēdekļi. Jebkurā gadījumā visi sēdekļi ir aprīkoti ar elektrisko regulāciju.

Jau standarta komplektācijā "BMW X7" būs četrjoslu klimata kontrole un panorāmas stikla jumts. Par papildu samaksu būs pieejama piecjoslu klimata kontrole, vēl plašāks jumta stiklojums "Sky Lounge", audio sistēma "Bowers & Wilkins" un multimediju izklaides sistēma "Professional" arī aizmugurē sēdošajiem pasažieriem.

Sākotnēji "BMW X7" pircēju izvēlei tiks piedāvāti četri spēka agregāti – divi benzīna un divi dīzeļa. Jaudīgākā būs "xDrive50i" modifikācija ar 462 ZS jaudīgu 4,4 litru V8 turbomotoru. Vēl no benzīna dzinējiem ir pieejams 340 ZS jaudīgais trīslitru sešcilindru agregāts. Savukārt trīslitru dīzeļdzinējs pieejams divās jaudas modifikācijās – 265 ZS un 400 ZS.

Visi spēka agregāti jau standartā būs sajūgti ar astoņpakāpju automātisko pārnesumkārbu un pilnpiedziņas sistēmu "xDrive", kas vilkmi starp riteņu asīm pārdala ar daudzdisku viskosajūgu. Savukārt jaudīgākajai versijai ar dīzeļmotoru "M50d" būs pieejams arī aktīvais aizmugurējais diferenciālis "M Sport".

Atšķirībā no "BMW X5", kam iegādē tiek piedāvāta izvēle starp atsperu un pneimatisko balstiekārtu, visi "X7" būs jau standartā ar pneimatisko balstiekārtu un elektriski regulējamiem amortizatoriem. Braucējs automobiļa klīrensu var regulēt 80 mm diapazonā ar attiecīga taustiņa nospiešanu centrālajā konsolē vai arī distancēti uz viedatslēgas "BMW Display Key".

"BMW X7" ražošana no nākamā gada marta tiks organizēta vācu autoražotāja rūpnīcā Spartanburgā, ASV, kur tiek ražoti gandrīz visi BMW apvidnieki – "X3", "X4", "X5" un "X6".

Eiropā "BMW X7" varēs pasūtināt jau no šī gada decembra, un tā cena Vācijā būs no 84 300 eiro. Savukārt jaudīgākā versija ar dīzeļdzinēju "M50d" maksās no 109 900 eiro.