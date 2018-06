Igaunijas jaunuzņēmums "Nobe" ar pūļa finansējuma palīdzību uzsācis līdzekļu vākšanu trīsriteņu elektromobiļa ieviešanai sērijveida ražošanā. Pirmo darbojošos spēkratu plānots izgatavot līdz oktobrim, lai to varētu prezentēt Parīzes starptautiskajā autoizstādē.

Pašlaik "Nobe" uzņēmumā ir 30 darbinieku, vairums no tiem ir Tallinas universitātes absolventi. Tāpat šajā kompānijā ir "Zero Emission Vehicles" (ZEV) līdzdibinātāja Mēlisa Merilo, šis uzņēmums plašāk pazīstams ar elektromobili uz padomju "Pobeda" bāzes, divvietīgo "ZEV 7" uz sportiskā "Lotus Seven" bāzes un trīsriteņu "ZEV ELVE", kas līdzīgs "smart" automobilim.

Pagaidām "Nobe 100" elektromobilis eksistē tikai kā datorgrafika un dabīga mēroga makets. Sākotnēji "Nobe" bija plānojuši radīt stilīgu elektromobili, kas piesaistītu uzmanību gluži kā savulaik "VW Beetle". Tāpat igauņi iedvesmojušies no 50. gadu vācu mazauto "Messerschmitt" un tā paša laika perioda itāliešu dizaina spēkratiem.

Par "Nobe 100" dizainu atbild anglis Džims Stouks, kura kompānija "Jim Stokes Workshops" nodarbojas ar itāliešu klasisko automobiļu restaurāciju. Tāpat šis britu uzņēmums izgatavo "Alfa Romeo" un "Lancia" klasisko modeļu motoru cilindru blokus un galvas, kā arī citas komponentes.

Trīsriteņu "Nobe 100" būs ar visu riteņu piedziņu, bet akumulatora komplekts tam būs spēkrata vidū zem grīdas. Savukārt elektromotori būs iebūvēti riteņos. Igaunijas jaunuzņēmums pagaidām neatklāj mazā elektromobiļa dinamiskos raksturlielumus.

Finanšu līdzekļi "Nobe 100" ieviešanai ražošanā tiek vākti "Funded by Me" platformā. Minimālais ieguldījums šajā pūļa finansēšanas kampaņā – 10 tūkstoši zviedru kronu jeb 975 eiro. Par 50 tūkstošiem kronu (4900 eiro) var pieteikties šim elektromobilim no tā pirmo 100 eksemplāru partijas. Savukārt par 100 tūkstošiem kronu (9800 eiro) pieejams automobilis no pirmajiem 10 izlaistajiem eksemplāriem.

Pašlaik projektā investējuši 37 cilvēki, nodrošinot 39 procentus no nepieciešama mērķa finansējuma. Vēl atlikušas 39 dienas līdz finansējuma piesaistes kampaņas beigām.