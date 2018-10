Vācijas "X-Raid" komanda šogad ir noskaņojusies nopietni cīnīties par uzvaru Dakaras rallijā un tam piesaistījusi trīs titulētākos un pieredzējušākos braucējus — francūžus Stefanu Peteranselu un Sirilu Desprē, kā arī spāni Karlosu Sainsu, informē komanda.

Visi trīs sacensībās, kas sāksies 6. janvārī, visi trīs brauks ar "MINI John Cooper Works Buggy" automašīnām, ko sagatavojuši "X-Raid". Pašreizējais Dakaras čempions Sainss un Desprē ar mašīnu sacensību apstākļos iepazīsies jau oktobra sākumā, piedaloties rallijreidā "Rallye du Maroc".

"Šī trijotne neapšaubāmi ir "sapņu komanda", kas ienes milzīgu pieredzi," saka "X-Raid" komandas īpašnieks Svens Kvands. "Mūsu "MINI" izstrādes laikā Karloss mums ļoti daudz palīdzēja, īpaši darbā ar regulējumiem. Stefans mums ir sens draugs un es priecājos, ka viņš atgriezies mūsu komandā. Sirils pēdējos gados ir pierādījis, uz ko spējīgs, un es esmu ļoti ieintriģēts redzēt, ko viņš varēs kopā ar mums."



Kā zināms, Stefans Peteransels ir visu laiku labākais Dakaras rallija dalībnieks, viņa kontā ir 13 uzvaras šajās smagajās sacensībās kā auto, tā motobraucēju ieskaitē. "X-Raid" komandu viņš pārstāvēja no 2010. līdz 2013. gadam, divreiz kļūstot par Dakaras rallija uzvarētāju, un tagad šajā vienība atgriežas. Pirms tam viņš brauca "Peugeot" rūpnīcas komandā un uzvarēja Dakaras rallijā arī 2016. un 2017. gadā.

Divkārtējais pasaules rallija čempions Karloss Sainss ir arī trīskārtējs Dakaras rallija uzvarētājs, savukārt Sirils Desprē, neskatoties uz to, ka ir jaunākais pilots no šiem trim, ir ieguvis ievērojamu panākumu sarakstu — viņš ir pieckārtējs Dakaras rallija uzvarētājs motobraucēju ieskaitē, bet 2015. gadā pārsēdās uz četrriteņu braucamrīku, divreiz uzvarot "Silk Way Rally".

"X-Raid" komanda Dakaras rallijā ar "BMW" un "MINI" markas automašīnām startē kopš 2005. gada. Kopumā šajās sacensībās tā uzvarējusi četras reizes — bez Peteransela divreiz to paveica spānis Nani Roma 2014. un katarietis Nasers Al-Atija 2015. gadā.

Kvandu ģimene viens no autobūves koncerna "BMW" vairākuma akcionāriem.