Šonedēļ, no 11. līdz 14. oktobrim, gaidāms nebijis notikums Latvijas autosporta vēsturē – pirmo reizi Latvijas ekipāža piedalīsies "Leģendu rallijā" jeb "Rallylegend" trasē Itālijā, Sanmarīno , kur plecu pie pleca ar pasaules rallijsporta zvaigznēm trasi izbrauks arī piloti no Latvijas – brāļi Ivars un Andris Velmes.

Katru gadu Sanmarīno trasē startē slavas zenītā esoši rallija spīdekļi, kā arī leģendām apvītas bijušās rallija zvaigznes. Šogad Sanmarīno trasē redzēsim arī Latvijā būvētu "Audi Quattro", kuru uzbūvējis tā pilots Ivars Velme. Arī viņa brālis Andris Velme zina "Audi" "drēbi" ne tikai trases līkumos – viņš ir ilggadējs "Audi Centrs Moller Auto Lidosta" jauno automobiļu pārdošanas vadītājs.

Šis automobilis ir ražots 1985. gadā ar oriģinālu VIN. Tas atbilst "Historic" klasei, un ir pārbūvēts par "Audi Quattro A2" versiju. Automašīnas jauda ir 405 ZS un 605 NM.

"Rallylegend" notiks no 11. līdz 14. oktobrim, un nupat "Audi Quattro" sācis savu ceļu no Mārupes uz Sanmarīno. Latvijā būvētais "Audi Quattro A2" Itālijā piedalīsies šovu klasē, kur sportistiem būs jāveic 12 ātrumposmi – no tiem četri notiks naktī. Daļa ātrumposmu notiks kalnu līkumotajos serpentīnos, daļa industriālajās teritorijās, kā arī pilsētas ielās.

"Ņemot vērā, ka šajā rallijā piedalās piloti no 23 valstīm, tostarp arī tādas rallija zvaigznes kā Kreigs Brīns, Kriss Mēke, Miko Hirvonens, Juha Kankunens un Marku Alens, ar brāli jūtam gan nelielu satraukumu, gan pamatīgu atbildību parādīt savu labāko sniegumu šovu klasē. Mums līdzi brauks 15 cilvēku atbalsta komanda – radi un draugi, un jau tagad jūtam pamatīgu atbalstu un līdzjušanu no rallija faniem Latvijā, tādēļ domājam, ka mums izdosies," sajūtās dalās Andris Velme.



Talants un interese par ralliju brāļiem Velmēm ir mantota no tēva – rallija braucēja Aivara Velmes, kurš savulaik brauca ekipāžā kopā ar Agri Staņēviču. Arī šo vecmeistaru ekipāžu būs iespēja vērot Liepājas rallija "Historic" ieskaitē šajā nedēļas nogalē – sportisti piedalīsies ar klasisko VAZ automobili.

"Audi Quattro" ir pirmais pilnpiedziņas auto pasaules rallija vēsturē, un tas tiek uzskatīts par pilnīgi jaunas ēras sākumu rallijā. Pēc "quattro" ienākšanas rallija arēnā visi nākamie pasaules rallija čempiona tituli tika izcīnīti vienīgi ar pilnpiedziņas auto.

Šogad rallijs notiek 16. reizi, un tiek plānots, ka klātienē to vēros aptuveni 80 tūkstoši skatītāju. Šajā "Leģendu rallijā" var piedalīties ar pasaules rallijā (WRC) startējušiem auto modeļiem. "Rallylegend" kopumā piedalās 148 ekipāžas ar vēsturiskajiem rallija auto, sākot no 1962. gada izlaiduma līdz pat 2010. gada izlaiduma automobiļiem.

Rallijs ir viens no populārākajiem sporta veidiem Latvijā, kā arī populārākā autosporta disciplīna. Katru gadu Latvijā tiek aizvadīti 6 līdz 8 Latvijas rallija čempionāta posmi.