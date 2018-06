Portāls "Delfi" sadarbībā ar LMT Viedtelevīziju piedāvā jaunāko "Ātruma cilts" sēriju. Šoreiz raidījums viesojas Bauskas sacīkšu trasē "Mūsa Raceland", kur jau šajā nedēļas nogalē, 2. un 3. jūnijā, norisināsies vērienīgā FIA Eiropas autokrosa čempionāta otrais posms.

Par gaidāmajām sacensībām un saviem piedzīvojumiem Bauskas trasē skatītājiem stāstīs čempionāta posma organizators Ivo Traubergs. "Ātruma ciltī" neiztikt arī bez jaudīga eksperimenta, kurā tiek noskaidrosts, vai pieredzējušajam bagija braucējam Jānim Bokam ir izredzes Bauskas trasē pārspēt motofrīstaila meistaru Mārtiņu Aleksandroviču.

Šogad "Mūsa Raceland" atzīmē 40 gadu jubileju, un pēc trīs gadu pārtraukuma tur atgriežas FIA Eiropas autokrosa čempionāts. Šī gada sacensību organizators un kādreizējais čempionāta dalībnieks Ivo Traubergs sarunā ar "Ātruma cilts" vadītāju Paulu Timrotu dalās ar atmiņām par saviem godalgotajiem panākumiem autokrosā un laikiem, kad uz Eiropas autokrosa čempionāta uzvarētāju pjedestāla vietas ieņēma vienīgi latvieši.

Daudzu gadu laikā auto un moto sporta veidi Latvijā spējuši sapulcēt lielu un uzticamu sportistu un viņu atbalstītāju pulku, tādēļ Ivo Traubergs ir pārliecināts, ka, neskatoties uz trīs gadu pauzi, šogad Eiropas autokrosa čempionāts būs kupli apmeklēts – gluži kā sacensību ziedu laikos 2000. gadu sākumā.

Bet, kamēr Bauskas trase vēl tikai gatavojas sagaidīt ātrākos autokrosa braucējus no visas Eiropas, Pauls Timrots nolemj sarīkot nebijušu eksperimentu un noskaidrot, kurš smilšaino Bauskas trases posmu nobrauks ātrāk – krosa motocikls vai bagijs. Pie bagija stūres sēžas Latvijas vadošais bagiju braucējs Jānis Boks, bet uz krosa motocikla kāpj motofrīstaila zvaigzne Mārtiņš Aleksandrovičs. Ivo Traubergs savas likmes liek uz izveicīgo bagiju, bet kurš no abiem rezultātā izrādīsies ātrāks – to varat uzzināt, noskatoties video.