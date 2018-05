Baltijas 4h izturības čempionāts (BEC4H) turpina attīstīties un pēdējo gadu laikā ieguvis popularitāti arī ārpus Baltijas robežām. Šajā sezonā organizatori komandām sagatavojuši pāris jaunumus. Jaunajai sezonai pieteikto spēkratu klāsts liecina, ka cīņas par uzvaru absolūtajā ieskaitē kļūs vēl spraigākas. Sezonas atklāšanas posms "DeWalt Grand Prix" ietvaros notiks 12. un 13. maijā Biķernieku trasē.

Šosezon par Baltijas 4h izturības čempionāta oficiālo sadarbības partneri ir kļuvis "Hankook". Tas nozīmē, ka dalībniekiem, kuri vēlas piedalīties šajā sacensību seriālā, jāizmanto tikai šī ražotāja riepas.

Vienam tā var šķist kā priekšrocība, otram kā trūkums, bet skaidrs ir viens – mono riepu izvēle veicinās lielāku konkurenci trasē.

"Šāds solis ir sperts, lai čempionāts varētu turpināt savu tālāko attīstību un tiktu veicināta vienlīdzīgāka konkurence starp čempionāta dalībniekiem. Vairums komandu šīs riepas jau ir izmēģinājušas iepriekšējās sezonās un pārliecinājušās par to augsto kvalitāti un piemērotību izturības sacīkstēm. Sacensību dalībniekiem būs iespēja regulāri konsultēties ar riepu inženieriem un "Hankook" riepu ražotāju pārstāvjiem klātienē sacensību norises vietās," stāsta sacensību organizators Andis Meilands.

Čempionātā jauni dalībnieki un piecas TCR automašīnas

Pirms atklāšanas posma Rīgā čempionātam pieteikušās vairākas spēcīgas komandas. Lietuvā prezentēta jaunā "Porsche Racing Academy" komanda, kas startēs ar jaudīgāko no "Porsche Cayman GT4" versijām, savukārt iepriekšējās sezonas vicečempioni – "GSR Motorsport" komanda no Lietuvas – ir iegādājusies jaunāko "VW Golf GTI TCR" automašīnu.

Čempionāta dalībnieku pulkam ar "SEAT Leon TCR" auto pievienojušās "ALM Motorsport" komanda no Igaunijas un "London Grill Racing Team" komanda no Lietuvas. Interesanti, ka igauņu komandā apvienojušies vieni no labākajiem kaimiņvalsts kartingistiem Stens-Dorians Pīrimagi (atzīts par 2015. un 2016. Igaunijas labāko kartingistu) un Robins Vaks.



Pagājušās sezonas čempioni absolūtajā ieskaitē "Skuba Racing Team" šogad uz uzvaru pretendēs ar ļoti jaudīgu "BMW M3 GT2" klases spēkratu (2017. gada sezonā startēja ar "Porsche" automašīnu).

Jāpiemin, ka Baltijas čempionātā šobrīd pieteikušās jau piecas TCR klases automašīnas, kas ir autošosejas pasaules čempionāta līmeņa tehnika.

Uz starta trīs latviešu komandas

Latviju arī šogad pārstāvēs "Flash Racing" ar Vilni un Artūru Batrakiem. Komanda startēs "Diesel" klasē ar "BMW 330d" ar labām izredzēm cīnīties gan par uzvaru klasē, gan kopvērtējumā.

Uz starta gaidāmas vēl divas latviešu komandas – pagājušās sezonas čempioni A2000 klasē "Bruno Racing Team" (Garijs Rožkalns, Andris Kronītis), kas startēs ar jaunuzbūvēto BMW automašīnu A3000 klasē, kā arī "Viptuning" (Artjoms Kočlamazašvili, Igors Voroņins un Agris Petrovskis) ar "BMW M3" A3000+ klasē.

Jaunajā sezonā četri posmi un Ziemeļeiropas zonas kausa izcīņa

Šogad Baltijas izturības seriālā būs četri posmi, no kuriem trīs notiks Biķernieku trasē, Rīgā, savukārt nolsēdzošais posms norisināsies Igaunijā, "auto24ring" trasē, kas atrodas Pērnavā. "Riga Summer Race" ietvaros no 17. līdz 19. augustam notiks ne tikai Baltijas ieskaites posms, bet norisināsies arī pirmais Ziemeļeiropas zonas kausa izcīņas posms 6h izturības braucienā, kas būs par pamatu Ziemeļeiropas zonas čempionāta izveidei tuvākajā nākotnē.

Šobrīd "DeWalt Grand Prix" posmam ir reģistrējušās 11 komandas, to vidū sešas no Lietuvas, divas no Igaunijas un pa vienai no Latvijas un Somijas.