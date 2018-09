Latvijas rallija braucēji Mārtiņš Sesks un Renārs Francis sestdien Polijā Eiropas rallija čempionātā (ERČ) etapā piedzīvoja avāriju ceturtajā ātrumposmā un izstājās no cīņas par augstu vietu sacensībās.

Latvijas ekipāža, braucot ar "Opel Adam R2" spēkratu, dienu sāka ar uzvaru otrā ātrumposma "Junior U27" ieskaitē, šajā klasē kļūstot arī par kopvērtējuma līderiem. Tobrīd Sesks / Francis par 7,1 sekundi apsteidza komandas biedru Tomu Kristensonu no Zviedrijas.

Tikmēr trešajā "dopā" Latvijas ekipāža bija otrā, ļaujot Kristensonam atvinēt vienu sekundi, taču saglabājot vadību savā ieskaites grupā.

Savukārt ceturtajā ātrumposmā Latvijas duets piedzīvoja avāriju, kā rezultātā mašīna veica arī kūleni, tiekot gana nopietni apskādēta. Sesks ar līdzbraucēju gan tika līdz "dopa" finišam, taču Kristensonam zaudēja teju 18 minūtes, "Junior U27" ieskaitē noslīdot uz astoto vietu.

Kā savā "Twitter" kontā vēlāk rakstīja Sesks, tad vismaz sestdien sacensības viņam ir noslēgušās.

Latvijas ekipāža ierindā gan cer atgriezties svētdien.

"Junior U27" klases ieskaitē līderis pēc otrās sacensību dienas ir Kristensons, kuram 20,2 sekundes zaudē Efrens Ļarena no Spānijas ("Peugeot 208 R2").

Savukārt kopējā vērtējumā līderis pēc sacensību otrās dienas jeb deviņiem veiktiem ātrumposmiem ir ar Latvijas licenci braucošais Nikolajs Grjazins no Krievijas ("Škoda Fabia R5"), kurš par 11 sekundēm apsteidz somu Jari Hutunenu ("Hyundai i20 R5"). Zīmīgi, ka Sesks/Francis pirms avārijas kopējā vērtējumā bija 15.vietā.

Sesks nebija vienīgais, kurš sestdien pirmajos ātrumposmos avarēja, jo otrajā "dopā" koku aizķēra un savu mašīnu pamatīgi apskādēja Krievijas rallists Aleksejs Lukjaņuks ("Ford Fiesta R5"), kurš pirms tam kopvērtējumā bija otrais aiz Grjazina.

Jau ziņots, ka Sesks piektdien uzrādīja trešo ātrāko laiku Polijas posma kvalifikācijā, kurā ātrākais bija Ļarena, bet otro pozīciju ieņēma Kristensons, kamēr pirmajā ātrumposmā piektdien latvietis bija otrais aiz spāņa.

Sacensības noslēgsies svētdien, kad daībnieki aizvadīs vēl sešus ātrumposmus.

Sesks un Francis jau šajā etapā varēja nodrošināt Eiropas čempionu titulu "Junior U27" klases ieskaitē, taču tagad tas būs jāatliek uz pēdējo etapu, kas oktobrī notiks Latvijā.

Sesks/Francis pēc četriem no sešiem etapiem savā klasē ir pārliecinoši līderi ar 132 punktiem, kamēr 59 punktus no viņiem atpaliek cits "Opel Motorsport" braucējs Kristensons. Čempionāta pēdējais etaps notiks Latvijā, kur no 12. līdz 14.oktobrim risināsies Liepājas rallijs.

"Opel Motorsport" ERČ junioru čempionātā piedalās piekto sezonu pēc kārtas. Pēdējos trīs gadus tieši ar "Opel" automašīnām ir izcīnīti Eiropas junioru čempiona tituli – 2015. gadā to paveica zviedrs Emīls Bergkvists, gadu vēlāk vācietis Marians Grībels, bet pērn pat tika gūta dubultuzvara, britam Krisam Ingramam apsteidzot somu Jari Hutunenu.

Šajā sezonā ERČ ir astoņi posmi, sešiem no tiem risinoties arī junioru ieskaitē.