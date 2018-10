No 19. līdz 21. oktobrim Lasvegasā ( ASV ) norisinājās "Legend Cars World Finals" sacīkstes, kurās "Semi-Pro" ieskaites klasē piedalījās divi Latvijas sportisti – Valters Zviedris un Garijs Rožkalns. Sacensību finālbraucienā latviešu sportistiem izdevās parādīt lielisku sniegumu, Valteram Zviedrim izcīnot otro vietu un Garijam Rožkalnam – ceturto. Garijs Rožkalns izcīnījis otro vietu "Semi-Pro" klases sezonas kopvērtējumā (pēc pasaules INEX reitinga).

Sestdien, 20. oktobrī, "Las Vegas Motor Speedway" trasē norisinājās sacensību kvalifikācijas braucieni. Savā kvalifikācijas grupā Valters Zviedris izcīnīja pārliecinošu uzvaru, kamēr trešo rezultātu uzrādīja Rožkalns, kurš Zviedrim zaudēja 12,1 sekundi. Apkopojot abu grupu kvalifikācijas rezultātus, Valters Zviedris bija izcīnījis pirmo starta vietu un Garijs Rožkalns piekto.

Svētdienā norisinājās sacensību finālbrauciens, kurā abiem latviešu braucējiem padevās labs starts, taču drīz vien sacīkstes tika apturētas, kam par iemeslu bija no pirmās pozīcijas startējošā Valtera Zviedra pāragrais starts. Latviešu sportists saņēma sodu un atkārtotajā braucienā bija spiests startēt no otrās pozīcijas.

Atkārtotais starts neizdevās tik labi kā plānots un Valteram Zviedrim sanāca atkrist uz piekto pozīciju. Turpinājumā Zviedris apdzina vairākus konkurentus, līdz noslēdzošajā aplī mūsu braucējs apsteidza arī otrajā vietā esošo Kārteru Vīdonu, tādējādi, uzvarētājam zaudējot 2,6 sekundes, izcīnīja otro vietu "Legend Cars World Finals" finālā. Augsto ceturto vietu izcīnīja Garijs Rožkalns, kurš uzvarētājam zaudēja desmit sekundes. Jāatzīmē, ka Valters Zviedris šajās sacīkstēs uzrādīja ātrāko apļa laiku.



"Sacīkstes bija aizraujošas ar daudz apdzīšanām. Bija interesanti sacensties ar amerikāņu braucējiem. Paldies vienai no labākajām ASV komandām "860 Motorsports", kas sagatavoja man automašīnu šīm sacīkstēm! Komanda bija ļoti atsaucīga un atbalstoša. Es to nebūtu varējis sasniegt bez viņu palīdzības," komentē Valters Zviedris.

Lai arī Garijs Rožklans finišēja ceturtajā vietā sezonas lielajā finālā, pēc INEX reitinga punktiem latviešu sportists ir izcīnījis otro vietu pasaulē sezonas kopvērtējumā, piekāpjoties vien amerikānim Konoram Mosakam.

"Nedēļas nogalē sākās labi – sastrādājāmies ar komandu un ar katru treniņu sesiju braucu arvien ātrāk, un dienas beigās jau biju viens no ātrākajiem "Semi-Pro" klasē. Nezinu, kādu kļūdu pieļāvām ar komandu, bet diemžēl, sākot jau no kvalifikācijas, mans apļa laiks bija divas sekundes aplī sliktāks kā treniņos. Meklējām problēmu regulējumos, bet diemžēl neatradām. Finālā braucu uzreiz aiz līderiem, bet diemžēl trūka ātruma, lai turētos viņiem līdzi. Neskatoties uz to, esmu apmierināts ar sezonas rezultātu un vēlos pateikt lielu paldies visiem, kas man palīdzēja un atbalstīja," pēc finiša pastāstīja Garijs Rožkalns.

Valters Zviedris piedalījās arī "Pro" klases finālā, kurā latviešu sportists startēja no pašām beigām. 20 sportistu konkurencē Valters izcīnīja septīto vietu, uzvarētājam Rasmusam Eriksonam zaudējot 21 sekundi. Uzreiz aiz Valtera finišēja Konors Mosaks, kurš pirms tam uzvarēja "Semi-Pro" ieskaitē, aiz sevis atstājot Valteru.

Abi latviešu sportisti kopā ar Zviedrijas sportistiem izcīnīja uzvaru komandu ieskaitē, kurā sacentās vispasaules braucēji pret ASV sportistiem (World vs America).