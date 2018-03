Sporta kompleksā "333" Ropažos maija sākumā norisināsies Baltijā vēl nebijušas sacīkstes – "24h Of Baltics" diennakts izturības sacensības komandām ar īres kartingiem, informē trases pārstāvji.

24 stundu kartingu izturības sacensības visā pasaulē kļūst arvien populārākas un izaicina ne tikai kartingu braucējus, bet arī citu autosporta disciplīnu pārstāvjus. Sagaidāms, ka arī šis nebūs izņēmums un braucēju rindās Ropažos būs ne tikai Baltijā pazīstami piloti, bet arī sportisti no citām Eiropas valstīm. Izturības sacensībās galvenais rezultāta noteicējs būs komandas saliedētība un pareiza braucēju stratēģijas izvēle.

Latvijā ir vairākas komandas un braucēji, kuri lieliski sevi pierādījuši šāda veida sacensībās pasaulē, Lietuvā un Igaunijā ir spēcīgi autosportisti, Eiropas un pasaules braucēji ar lielu prieku pie mums ciemojas. Līdz ar to esmu pārliecināts, ka šīs būs aizraujošas starptautiska mēroga cīņas un lieliskas svinības!" saka sporta kompleksa "333" vadītājs Haralds Šlēgelmilhs. "2018. gads ir vēsturiski unikāls – mēs esam liecinieki brīdim, kad Baltijas valstīm aprit simtgade, un "24h Of Baltics" sacensības būs kā sveiciens no autosporta."

Sacensības norisināsies 5. un 6 maijā sporta kompleksa "333" mazajā trasē ar "Sodi SR" kartingiem.