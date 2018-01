Kā ziņojām, Roma trešajā posmā nepilnu kilometru pirms finiša piedzīvoja smagu avāriju, taču spēja savu "MINI" aizvest līdz finišam. Pēc tam viņam bija jāatrādās mediķiem, kas pieņemtu lēmumu par spāņu braucēja tālāko likteni sacensībās.

Romas stūrmanis Alekss Haro traumas nav guvis, bet Roma ar helikopteru tika pārsūtīts uz medicīnisko pārbaudi Čīles galvaspilsētā Limā. Tur 45 gadus vecajam pilotam konstatēja galvas un kakla traumas, kas liedz viņam turpināt sacīksti. Pēc trešā posma Roma Dakaras rallija kopvērtējumā ieņēma 10. vietu.

Nani Roma suffered a nasty crash. Fortunately, he was able to complete the stage and was quickly attended by the staff of the #Dakar2018.

// El campeón español Nani Roma sufrió un accidente muy serio. Afortunadamente, pudo completar la etapa y fue rápidamente atendido. pic.twitter.com/bcqdlSwTd2

— DAKAR RALLY (@dakar) January 8, 2018