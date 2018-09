Kristofersons Rīgā uzvarēja orto gadu pēc kārtas, taču šogad viņš te vēl nenodrošināja sev pasaules čempiona titulu, iekrātā punktu summa joprojām nav pietiekama priekšlaicīgai titula saglabāšanai.

No Latvijas braucējiem prieks un lepnums par Reini Nitišu, kurš savu skatītāju priekšā aizvadīja fantastisku sacīksti un pēc pieciem gadiem izcīnīja savu otro Eiropas čempiona titulu, tikai nu jau "Supercar" klasē.

Ne tik labi mājas posmā veicās brāļiem Baumaņiem – Jānis bija spiests samierināties ar 14. vietu pasaules čempionāta "Supercar" klasē, bet Artis Baumanis neiekļuva finālā Eiropas čempionāta "Super 1600" klasē un pazaudēja kopvērtējuma līdera godu.



Par notikumiem, kuros piedalījās arī Latvijas braucēji Jānis Baumanis ("Team STARD"), Reinis Nitišs ("SET Promotions"), Artis Baumanis ("Volland Racing") un Arnis Odiņš, portāls "Delfi" visas dienas garumā portāls "Delfi" ziņoja teksta tiešraidē no Biķernieku trases!

Neste World RX of Latvia. 2. diena

https://twitter.com/LatviaRX/status/1041308224530595840

Otro gadu pēc kārtas "Neste World RX of Latvia" uzvar zviedrs Johans Kristofersons!Nekāda "Peugeot" taktika finālā nesanāca, Kristofersons izrāva startu, aiz viņa iekārtojās Matiass Ekstroms, bet cīņā ar Lēbu un brāļiem Hanseniem uz trešo vietu pacēlās Niklass Gronholms. Noturēt pjedestāla pozīciju jaunajam somu pilotam gan neizdevās, viņu ar veiksmīgu džokera taktiku un labu ātrumu apsteidza Lēbs. Tiesa, francūzim gan sacīkstes beigās nācās piesargāties no Gronholma, kurš mēģināja atgūt trešo vietu, taču Lēbam tas izdevās un viņš atkal tika uz pjedestāla Rīgas sacīkstē, kas viņam katru gadu sanāk veiksmīga.

Un tagad fināls Eiropas "Supercar" klasei, kurā no "pole positon" starēja Reinis Nitišs. Jaunais Eiropas čempions šo sacīksti un sezonu noslēdz, kā saka, ievērojot stilu. "Izceļ" startu, izvirzās vadībā un pirmais arī finišā. Pirmā līkuma burzmā cīnās Marklunds, Sabo un Reimons. Francūzis izmanto situāciju un izvirzās otrajā vietā, bet trešais finišē Marklunds. Lai drāma būtu pilnīga, Sirils Reimons nedabū pat Eiropas čempionāta sudrabu, viņu par vienu kopvērtejuma punktu apsteidz Antons Marklunds!

https://twitter.com/FIAWorldRX/status/1041302656030048258

Arī šis pusfināls bija ļoti interesants, arī te neiztika bez pirmā līkuma drāmas. Startā divi "Peugeot" saspiež Bakerūdu, Lēbs aizbrauc pa kreiso malu pirmais, pārējie stumdās un grūstās, Dorans uz tā rēķina izšmauc otrais. Turpinājumā taktiska "Peugeot" cīņa, britu pilots nespēj vienlaicīgi turēties pretī Hanseniem un segties no Bakerūda, un tāpat kā viņa komandas biedrs paliek ceturtais, Bakerūds piektais. Finālā toties ir Lēbs un divi Hanseni. "Peugeot" būs iespējas taktiski "parotaļāties" finālā.

https://twitter.com/salvis205/status/1041301054128906241

https://twitter.com/T_Timerzyanov/status/1041300430163193856

https://twitter.com/smn_krs/status/1041299009967718401

Ļoti aizraujošs pirmais pusfināls. Pirmajā līkumā konkurenti izrēķinās ar Solbergu, kurš iešļūc drošības zonā un turpina kā pēdējais. Ilgu laiku Kristofersonam cieši tuvu ir Ekstroms, bet uz trešo vietu paceļas Šišerī, kurš ātri iebrauc džokerī un izbrauc aiz Niklasa Gronholma. Pēc tam francūzim jau vajadzēja segties pret Timerzjanovu, kuram beigās pavisam cieši klāt bija Solbergs. Pēdējā aplī visi trīs saskrienas līkumā aiz lielā tramplīna, tur paliek Timerzjanovs, bet pirmais trijnieks tā arī finišē – Kristofersons, Ekstroms un Gronholms. Pirmais aiz strīpas ir Šišerī, finālā netiek arī Solebrgs.

Pusfināli "World RX" galvenajai klasei, "Supercar". Pirmajā braucienā trāpījušies kopā abi "PSRX" braucēji Solbergs un Kristofersons.

Eiropas čempionāta kopvērtējumā pēc Latvijas posma ievērojamas izmaiņas. Uz pirmo pozīciju pacēlies Bacjuška, no trešās uz otro pakāpies Nurijevs, bet Artis Baumanis, kurš pirms mājas sacīkstes bija līderis, tagad ir trešais.

Salūta zalves sveic lietuvieti Roku Bacjušku - "Neste World RX of Latvia" uzvarētāju Eiropas "Super 1600" klasē. Otrais finišē vēl viens "Volland Racing" komandas braucējs Aidars Nurijevs, trešais - čehs Jozefs Šusta.

https://twitter.com/mirindonian/status/1041284643838935040

Un klāt pirmais šā posma fināls!

Reinis Nitišs pusfinālu aizvada tā, it kā vēl būt upar titulu jācīnās. Startā pirmais, finišā pirmais. Aiz viņa muguras notikumu gan netrūkst. Soms Jere Kalliokoski cīnās ar Sirilu Reimonu par pēdējo vietu finālā, bet viņam neizdodas francūzi noturēt aiz sevis. Savukārt Tamāšs Karai zaudē cīņā ar Filipu Gērmanu un paliek trases malā. Finālā iekļūst arī Renē Minnihs, kurš mierīgi finišē otrais aiz Reiņa.

Eiropas "Supercar" klases pirmajā pusfinālā uzvar Kristians Sabo, otrais Antons Marklunds, bet pēdējo vietu finālā izrauj Evjens, kurš tikai par 0,4 sekundēm apsteidz Dubūru.

Tiek ziņots, ka sacīkstes komisāri izskatīs sadursmi pēc starta "Super 1600" klasē, kurā bija iesaisīts arī Artis Baumanis.

Diemžēl Latvija paliek bez fināla "Super 1600" klasē. Artis Baumanis sāk ar labāko starta reakciju, taču viņu vēl starta taisnē apsteidz komandas biedrs Aidars Nurijevs. Pirmajā līkumā masveida sadursme, Arta mašīnu samīca no visām pusēm, tur izstājas Marats Kņazevs un Mariuss Bermingrūds, bet Artis aizbrauc kā ceturtais. Nurijevs izraujas pārliecinošā vadībā, Artis ātri vien saķer ungāru Soltu Siju Jolliju un aiz viņa tā arī noriņķo visu atlikušo distanci. Finišā Baumanis ceturtais un finālā neiekļūst.

Pirmais pusfināls "Super 1600" klasē. Perfekto nedēļas nogali perfekti turpina Roks Bacjuška, pārliecinoši uzvarot. Finālā iekļūst arī Jozefs Šusta un Gergelijs Martons. Aiz svītras paliek Maksimiljens Eveno, Arturs Jegorovs un Janno Ligurs.

Reinis Nitišs pēc kvalifikācijas komandas teltī tika sagaidīts ar ovācijām kā no "SET Promotions", tā no līdzjutēju un atbalstītāju puses. Viņš atzina, ka psiholoģiski bijis grūts pēdējais brauciens, toties milzīgs prieks par otro Eiropas čempiona titulu, ko viņš ieguvis, atkal pārstāvot "SET Promotions" komandu. Pirmais bija 2013. gadā "Super 1600" klasē.

Neveiksmīgi ceturtais brauciens sākas arī Reinim Nitišam. Viņš izraujas vadībā, bet konkurenti sarīko burzmu pirmajā līkumā, Reiņa mašīnu sagriež un viņam viss jāsāk no pēdējās pozīcijas. Jau pirmajā aplī Nitišs iebrauc džokerī un sāk kāpties uz augšu. Vispirms uz džokera rēķina apdzīts tiek Jere Kalliokoski, bet tad Reinis iestrēgst aiz Andrea Dubūra un finišā ir trešais aiz Sabo un Marklunda. Pēc finisa Reinis izkāpj no mašīnas un paklanās skatītājiem, saņemot pretī tribīņu gaviles. Priecājas arī viņa komanda, kas atkal jau ieguvusi Eiropas čempionu titulu.

Neveiksmīga pēdējā kvalifikācija Sirilam Reimonam – viņš izstājas no brauciena. Tajā uzvar Renē Minnihs.

https://twitter.com/e_grintals/status/1041255540767313920

Sāpīgi, bet Jānim Baumanim pietrūka tikai viena punkta, lai iekļūtu pusfinālā... Viņš savu mājas sacīksti noslēdz 14. vietā.

Uz starta aizkavējas Matiass Ekstroms, bet aizbrauc tālāk, kā pēdējais, drīz vien saķer pārējos. Ļoti ciešs brauciens, finišā pirmo no pēdējās vietas šķir četras sekundes, bet visi pieci ir ātrāki par Baumani. Vai ar 14. rezultātu Jānim pietiks pusfinālam?

https://twitter.com/T_Timerzyanov/status/1041248700193021952

No pārējiem braucieniem tagad svarīgākais ir pārējo konkurentu rezultāts, no kā atkarīgs, vai Jānim Baumanim izdosies iekļūt pusfinālā. No trešā brauciena pieciem dalībniekiem četri ir ātrāki, bet Timo Šaiders, kurš ir Jāņa tiešais konkurents uz pusfināla vietu, ir lēnāks par Baumani.

Otrajā braucienā uz starta Jānis Baumanis. Janim sanāc izcils starts, pagaida, lai pārējie aizbrauc un, kad sākas burzma, izspraucas līdz otrajai vietai, bet uzreiz viņam garām tiek Solbergs. Hekinenam brauciens beidzas jau pirmajā aplī, bet Jānis pirmajā aplī iebrauc džokerī. Pa priekšu cīnās Bakerūds ar Solbergu, tad brauc Timerzjanovs un Baumanis. Braucienā uzvar Solbergs, kurš pēdējā aplī tiek garām Bakerūdam, bet Dorans saglabā otro labāko rezultātu šajā kvalifikācijā. Jānim Baumanim pagaidām sestais labākais rezultāts.

Ļoti tehniska trase, prasa pieredzi. Mācījos visu šo nedēļas nogali, saka Līems Dorans, kurš ir diezgan sarūgtināts, ka nav izdevies uzrādīt tādu rezultātu, uz ko cerēja.

Ceturtā kvalifikācija sākas ar Līema Dorana uzvaru pirmajā no četriem braucieniem. Viņa rezultāts - 3:26,607.

https://twitter.com/Loeb_Seb1/status/1041244487429881856

Pēdējā, izšķirošā kvalifikācija "Supercar" klasei.

Tomēr lietuvietis un Arta Baumaņa komandas biedrs Roks Bacjuška turpina dominēt "Super 1600" klasē - viņš uzvar pēdējā, piektajā, braucienā un arī pēdējā kvalifikācijā. Arī Aidars Nurijevs izrādās ātrāks par Arti Baumani un mūsu braucējs pēdējo kvalifikāciju noslēdz trešajā vietā. Bet kvalifikācijas kopvērtējums izskatās šādi:

Artis Baumanis startē ceturtajā braucienā un bez grūtībām izrauj startu, pirmajā līkumā iebrauc un aizbrauc pirmais. Otrais turas norvēģis Mariuss Bermingrūds, bet ar katru apli pamazām atpaliek. Artis džokeri izbrauc pēdējā aplī un izcīna pārliecinošu uzvaru – līdz šim ātrākais braucējs apsteigts gandrīz par četrām sekundēm!

Sacensību komisāri izskatīs sadursmi "Supercar" klases trešās kvalifikācijas trešajā kvalifikācijā starp mašīnām numur 6 un 33, kas ir Jānis Baumanis un Līems Dorans.

Pirmajā braucienā startē Arnis Odiņš un izcīna trešo vietu. Pēc trijām kvalifikācijām viņš bija 19. vietā, tā kā diezga droši var teikt, ka Arnim šī sacīkste noslēgsies ar ceturto kvalifikācijas braucienu.

Pēdējā kvalifikācija "Super 1600" klasei.

Reinis Nitišs aizvada teicamu braucienu - startā pilnībā izmanto "pole" priekšrocības un aizbrauc pirmais, aiz viņa ir sadursme, pārējie braucēji pastumdās, bet Reini tas neietekmē. Galvenais konkurents Reimons ir ceturtais. Nitišam vistuvāk braucienā ir Antons Marklunds, bet abi džokerī iebrauc pēdējā aplī un tā arī finišē - Reinis pirmais, Marklunds otrais, tad Reimons. Šo kvalifikāciju gan uzvar ungārs Kristans Sabo no ceturtā brauciena, Reinim otrais labākais rezultāts un joprojām pirmā vieta kvalifikāciju vērtējumā.

Latvijas līdzjutējus interesējošais brauciens ir pēdējais, piektais, kurā tiekas pieci ātrākie pēc divām kvalifikācijas kārtām, un no "pole position" startēs Reinis Nitišs.

Sacensības turpinās ar Eiropas "Supercar" klases trešo kvalifikāciju.

https://twitter.com/LatviaRX/status/1041224107457695744

Pēdējais trešās kvalifikācijas brauciens. Bakerūds mēģina visiem aizbraukt garām pa kreiso malu, bet Kristofersons un paša komandas biedrs Ekstroms ir priekšā. Ļoti ciešs brauciens, kurā džokera aplis ievieš nozīmīgas korekcijas. Ārpus konkurences, protams, atkal Kristofersons, kurš aizvada vēl vienu nevainojamu braucienu, bet arī viņš nav ātrāks par pirmā brauciena uzvarētāju Timiju Hansenu! Kristofesons zaudē arī Lēbam, bet Jānis Bauanis šo kvalifikāciju noslēdz 15. vietā un pēc trim kvalifikācijas kārtām ieņem 13. vietu. Jānim būs jāsaņemas pēdējā kvalifikācijā, lai iekļūtu starp 12 ātrākajiem, kas sacensības turpinās pusfinālā.

Trešajā braucienā startē Jānis Baumanis. Viņš pa vidu, trešajā starta vietā. Pēc starta ir pagrūstīšanās, bet Jānim izdodas izspraukties cauri sveikā un tikt garām Doranam uz otro pozīciju. Viņu ātri noķer Timurs Timerzjanovs, un Jānis otrajā aplī iebrauc džokerī. No tā viņš izbrauc aiz Niklasa Gronholma, kurš džokerī iebrauca pēc pirmā apļa. Timo Šaiders un Timerzjanovs džokerī brauc pēdējā aplī, vācietis ir iekrājis pietiekamu pārsvaru, lai saglabātu pirmo pozīciju arī finišā, bet Timerzjanovs paliek aiz Niklasa Gronholma, bet priekšā Baumanim.Šis ir lēnākais brauciens no visiem, Šaideram tikai sestais rezultāts, Jānis ir 10. vietā.

Otrajā braucienā Gijomam Šišerī un Sebastjenam Lēbam ir visas četras riepas jaunas. Pēc stara ir neliels kontakts, bet visi aizbrauc tālāk, Lēbs visiem pa priekšu. Hansenam tiešām sanāca izcils starts, jo otrā iebrauciena uzvarētājs Lēbs ir lēnāks. Nedaudz, bet lēnāks.Vurcs kreisajā līkumā aiz lielā tramplina kļūdās un ietriecas apmalē, bet apgriežas par 360 grādiem un turpina braukt, izkaisot pa trasi virsbūves daļas.

Nezinu, cik ātrs biju, bet man sanāca labs brauciens. Sanāca starts, katrā līkumā es atdevu visu, cik vien varēju, un es diez vai būtu izbraucis vēl ātrāk, saka Timijs Hansens pēc finiša.

Timijs Hansens uzvar lielisku rezultātu - 3:21,877, kas pierāda, ka trase ir labākajā kārtībā.

Sākas 3. kvalifikācija pasaules čempionāta "Supercar" klasei.

Braucēji uzsver, ka viņiem patīk Biķernieku trases "mežonīga" sajūta, jo koki ir tuvu un šķiet, ka tu brauc pa šauru meža ceļu. Tiem, kam ir rallija pieredze, šī sajūta nav nekas neparasts.

Sportisti jau aizvadījuši rīta brīvos treniņus. Neskatoties uz vakardienas lietu, trase ir salīdzinoši sausa.

https://twitter.com/SebLoebMLDC/status/1041215329953869824

Automašīnu rinda uz Ulbrokas ielas jau sniedzas gandrīz līdz krustojumam ar dzelzavas ielu un cilvēku rinda pie ieejas trasē arī ir gara, kas nozīmē, ka visas tribīnes šodien būs stāvgrūdām pilnas.

Te var izlasīt, kas Biķernieku trasē notika sacensību pirmajā dienā sestdien:http://www.delfi.lv/auto/motorusports/neste-world-rx-of-latvia-pirma-diena-bralu-baumanu-un-reina-nitisa-cinas-teksta-tiesraides-arhivs.d?id=50394449

Sestdien dienas beigās pār Rīgu un trasi savilkās lietus mākoņi, kas rasināja līdz pat desmitiem vakarā, bet svētdienas rīts atkal uzausis skaists un saulains.