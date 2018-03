Šāgada WRC Somijas rallija trase piedzīvojusi ievērojamas izmaiņas, ieskaitot to, ka no pasaules čempionāta (WRC) ir pazudis leģendārais "Ouninpohja" ātrumposma tramplīns, atklājuši rīkotāji.

Somijas WRC rallija organizatori šāgada trasē iekļāvusi 40% jaunu ceļu, bet no pagājušā gada izmantoti vien 65% ātrumposmu, ziņo portāls "motorsport-news.co.uk". Ievērojamākās izmaiņas ir citu slavenu "dopu" — "Moksi" un "Urria" — atgriešanās maršrutā, bet ne mazāk slavenais "Ruuhimaki" no testa ātrumposma kļuvis par rallija pēdējo "powerstage" posmu. Vienīgais ātrumposms, kas palicis no pagājušā gada, ir "Pihlajakoski", savukārt "Ouninpohja" ātrumposma maršruts ir ievērojami mainīts.

Runas par "Ouninpohja" ātrumposma izņemšanu no Somijas WRC rallija trases vai modifikāciju ilgst jau vairākus gadus, un tam par iemeslu ir šo ceļu raksturs — ekipāžu vidējais ātrums šajā ātrumposmā jau sen pārsniedz FIA ieteikto.

"Domāju, tāds lēmums pieņemts tāpēc, ka pagājušogad vidējais ātrums tur bija ļoti augsts, un daži braucēji sūdzējās par mākslīgajiem ātruma slāpētājiem," saka somu pilots Jari-Mati Latvala. "Šogad izmantos mazākus ceļus, lai pazeminātu vidējo ātrumu, taču es uzskatu, ka ir izņemta labākā "Ouninpohja" ātrumposma daļa — rallijs bez ceļa gar dzelteno māju vairs nebūs tas, kas bija."