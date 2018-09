Soms Kimi Raikonens no "Ferrari" komandas un austrālietis Daniels Rikjardo no "Red Bull" vienības piektdien bija ātrākie Pirmās formulas ( F-1 ) Singapūras "Grand Prix" izcīņas pirmajos divos treniņbraucienos, kamēr viens no kopvērtējuma līderiem Sebastjans Fetels piedzīvoja avāriju.