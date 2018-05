Valstīm īstenojot kopīgu Eiropas Savienības vides politiku, kā arī pašiem patērētājiem kļūstot arvien atbildīgākiem savās ikdienas izvēlēs, zaļā, uz ilgtspējīgu attīstību orientētā domāšana iegūst arvien vairāk dzirdīgu ausu. Transporta nozarē to pierāda no augu un dzīvnieku valsts iegūto degvielu pieaugošā loma, ar kuru palīdzību mēģina mazināt nozares radīto kaitīgo izmešu ietekmi uz vidi – gan siltumnīcefekta veidošanos, gan gaisa piesārņojumu.

No šī gada 1. aprīļa spēkā stājas izmaiņas Ministru Kabineta noteikumos Nr. 332 "Noteikumi par benzīna un dīzeļdegvielas atbilstības novērtēšanu", kas paredz būtiskas izmaiņas Latvijas tirgū nopērkamajai dīzeļdegvielai. Saskaņā ar šīm izmaiņām, periodā no 16. aprīļa līdz 31. oktobrim pēc degvielas tirgotāja izvēles dīzeļdegvielai obligāti jāpievieno biodīzeļdegviela, kas ražota no rapša sēklu eļļas (rapša metilesteris) vai dīzeļdegviela, kas ražota no atjaunojamajiem resursiem – biomasas. Biodīzeļdegvielu var pievienot 4,5-7% apmērā, savukārt atjaunojamajai dīzeļdegvielai nav maksimālā ierobežojuma, tā jāpievieno vismaz 4,5% apmērā.

"Neste" kā vadošais atjaunojamo resursu dīzeļdegvielas ražotājs pasaulē, turpmāk arī Latvijā saviem klientiem piedāvās augstākās kvalitātes "Neste" atjaunojamo dīzeļdegvielu, kas tiks pievienota "Neste" dīzeļdegvielai. Šis unikālais produkts ir klasificējams kā hidrogenētā augu eļļa. To iegūst, hidrogenējot augu un dzīvnieku valsts produktu pārpalikumus, iegūstot ievērojami "tīrāku" produktu.

No atjaunojamajiem resursiem iegūtā komponente ļauj samazināt CO 2 emisiju daudzumu līdz pat 90% pilnā degvielas ciklā – no izejvielu ieguves, transportēšanas, uzglabāšanas, pārstrādes un degvielas izplatīšanas līdz tās sadegšanai. "Neste" atjaunojamās dīzeļdgevielas ražošanas izejvielas ir atkritumi, eļļas un pārtikas ražošanas atliekas, piemēram, sabiedriskās ēdināšanas iestādēs izlietotās pārtikas eļļas, gaļas rūpniecības vai zivju pārstrādes pārpalikumi. Progresīvā pārstrādes tehnoloģija ļauj izmantot visplašāko izejvielu klāstu – bez atkritumiem un pārtikas pārstrādes pārpalikumiem, kā izejvielas izmanto arī rapšu, sojas eļļas un pat aļģes – plaši pieejamu un viegli kultivējamu biomasas veidu, kura audzēšanai nav vajadzīgas iekoptas lauksaimniecības platības. Atjaunojamā dīzeļdegviela ir arī pilsētām īpaši draudzīga degviela, jo samazina ne vien CO 2 emisiju daudzumu, bet arī gaisa kvalitāti tieši ietekmējošo izplūdes gāzu – ogļūdeņražu un slāpekļa oksīdu – izmešus. Piemēram, 2017. gadā "Neste" atjaunojamā degviela samazināja globālo sasilšanu izraisošās emisijas par 8,3 miljoniem tonnu, kas ir līdzvērtīgs apjoms, ko gada laikā rada trīs miljoni vieglo automašīnu.

Noskaties video un uzzini, kāda ir izmešu daudzumu atšķirība, sadegot "Neste MY" atjaunojamajai dīzeļdegvielai un FAME biodīzeļdegvielai.

Vairāk par Neste atjaunojamo dīzeļdegvielu uzzini te.