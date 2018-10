Igauņu speciālisti no 19. līdz 21. oktobrim Ķīpsalā notiekošajā "Vide un enerģija 2018" izstādē prezentēs pašbraucošo automašīnu bez stūres, tikmēr pašmāju Elektronikas un datorzinātņu institūta pētnieki stāstīs, kā jebkuru auto pielāgot pašbraukšanai.

Kāpēc pašbraucošās automašīnas ir nepieciešamas? Nākotnē tās uzlabos satiksmes drošību, samazinās videi kaitīgos izmešus un ļaus cilvēkiem automašīnā laiku pavadīt lietderīgāk. Elektronikas un datorzinātņu institūta (EDI) pētnieks Krišjānis Nesenbergs pieļauj: "Nākotnē, visdrīzāk, pašbraucošie auto vispirms ienāks kravas un pasažieru pārvadājumos, kā arī to cilvēku dzīvē, kuri auto izmanto braukšanai uz darbu un mājās pa noteiktu nemainīgu maršrutu."

Šī būs pirmā reize, kad pašbraucošo automašīnu "Iseauto" izstādīs ārpus Igaunijas. Tallinas Tehnoloģiju universitātes un uzņēmuma "Silberauto" radītais spēkrats savu debiju piedzīvoja vien šī gada 10. augustā Viedokļu festivālā Paidē, bet no 19. līdz 21. oktobrim tas būs apskatāms Ķīpsalā. Šī automašīna ir izgatavota tikai vienā eksemplārā.

"Iseauto" ir pašbraucoša automašīna, kurai nav ne stūres, ne šofera. Auto vienlaikus var uzturēties seši cilvēki, un tā pārvietojas ar 10–20 km/h lielu ātrumu. Interesanti, ka "Iseauto" priekštecis – robots "UKU" – universitātē ir izveidots jau pirms 10 gadiem. Laika gaitā "UKU" pielāgota pašbraucošās automašīnas vadības sistēma un veikti vairāki testa braucieni, tostarp arī ziemā, lai noskaidrotu, kā sistēma reaģē aukstos laikapstākļos. Pašbraucošās automašīnas sistēma ir veidota tā, lai spētu rādīt dažādus brīdinājuma signālus un spēkrats pārvietotos droši. Tamdēļ rūpīgi tika izstrādāti braukšanas algoritmi, kurus pārbaudīja īpašā kinemātikas simulācijā.



Igauņu radītā pašbraucošā automašīna ir tikai sākums, jo nākotnē Tallinas Tehnoloģiju universitātes teritorijā ir plānots izveidot "gudro pilsētu" ar viedo infrastruktūru. Aplūko video no "Iseauto" pirmā publiskā testa brauciena:

Tomēr izrādās, ka arī parastu automašīnu ar stūri var padarīt par pašbraucošu. Ķīpsalā būs apskatāms EDI ar pašbraucošo auto / elektroauto tehnoloģijām aprīkotais automobilis. "No parasta auto šī automašīna atšķiras ar to, ka stūri, akseleratoru un bremzes var pilnībā kontrolēt no datora. Auto ir aprīkots ar stereoredzes kameru, radaru, "LiDAR", GPS un nodrošina pamata pašbraucošo auto funkcionalitāti – spēj sekot uzdotajam maršrutam," skaidro EDI pētnieks Krišjānis Nesenbergs. Izstādē "Vide un enerģija 2018" varēs apskatīt jau trešo pašbraucošās automašīnas prototipu.

Ar automašīnu, kas būs redzama Ķīpsalā, institūtā testē un izstrādā efektīvākus sensorus labākas un drošākas apkārtējās vides uztveršanai, komunikācijas sistēmas, kas ļaus nākotnes automobiļiem, koordinējot darbības savā starpā, veikt manevrus vēl efektīvāk un drošāk nekā labākie šoferi spēj šobrīd.

Atšķirībā no citām pašbraucošo auto iestrādnēm pasaulē EDI izstrādā risinājumus nevis individuālai, bet kooperatīvai braukšanai. Tas nozīmē, ka dažādi auto kopīgi veido braukšanas plānu, brīdina viens otru par paredzētajiem manevriem vai briesmām, spējot veikt manevrus vēl efektīvāk. Risinājumi jau ir izmēģināti sacensībās "Grand Cooperative Driving Challenge", kurā pašbraucošo auto prototipi uz noslēgta ceļa posma cenšas sadarboties un veikt sarežģītus manevrus.



No 19. līdz 21. oktobrim izstādē "Vide un enerģija 2018" varēs aplūkot ne tikai pašbraucošās automašīnas, bet arī citus elektromobiļus – elektriskos skrejriteņus, velosipēdus, skūterus, elektriskos taksometrus. Ar šiem spēkratiem varēs veikt arī testa braucienus.